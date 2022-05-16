北韓病歿恐飆破10萬！急棄「裸奔式防疫」　向中國討物資

▲金正恩戴上口罩，宣布國內爆發疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓16日新增39萬名「發燒者」、8人死亡，由於北韓才剛拒絕COVAX分配的129萬劑AZ疫苗，且連最基本的PCR檢測以及專責病房也沒有，只能採取消極的封鎖措施控制疫情。對此，北韓當局傳出已經透過外交管道向中國尋求防疫支援，希望能獲得檢測裝備、治療藥物等物資，目前雙方已經進入協商階段。

北韓10日緊急下令實施全國封鎖措施，金正恩則於12日首度坦承國內爆發新冠疫情。連日的新增發燒人數都突破數十萬。由於北韓缺乏疫苗與特效藥，甚至不知確切的治療方法，對於新冠肺炎毫無頭緒，累計病例已經超過100萬例，根據南韓醫學專家預測，病歿人數恐怕很快就會突破10萬人。

▲北韓境內醫療資源極度缺乏，且民眾皆無施打疫苗，疫情若失控，恐出現新型變種病毒。（圖／達志影像／美聯社）

實際上，由於北韓當地沒有PCR與快篩設備，因此根本無法確切掌握疫情規模，只能以發燒人數來估算新冠可疑病例。從4月底起，累計發燒人數已經超過121萬人，其中有56.4萬人正在治療中，另有50人病歿。

根據《韓聯社》引述北韓與中國消息人士報導，北韓近日已經透過外交管道，向中國尋求防疫援助，而雙方已經進入協商階段。雖然具體要求支援的物資項目並未公布，不過外界推測，很有可能是檢測設備與新冠治療藥物。

儘管南韓與歐盟都有意願向北韓提供防疫物資，但平壤當局疑似是考慮到中國在地理位置上較近，且直到不久前都還有火車往來，獲取物資的速度可能更快，因此才會率先聯絡中國。

外界預估，除了防疫物資外，中國很有可能會派出防疫專家或是醫療團隊同行，前往當地協助抗疫。在此之前，中國也曾表態，如果北韓尋求協助，將會立即提供援助。

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