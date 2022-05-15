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台北信義區發現3座二戰英軍古墓　文化局明審議價值

文／中央社

台北市信義區日前發現疑似二戰戰俘古墓，不過文資委員調查發現，這些墓皆已遷葬，因此明天將建議不具保存價值，而文化局則希望委由台灣戰俘營紀念協會保管，並另提古物審議。

台北市信義區福德街巷弄即將興建道路，殯葬處為此進行墳墓遷葬程序，但有民眾發現，其中3座疑似為二次世界大戰時期英國軍人戰俘之墓，緊急提報文資審議，文化局也先將相關區域列為暫定古蹟。

文化局將在明天召開文資委員會，審議這3座墳墓與周遭區域的文資價值，不過4月前往現勘的文資委員決議，此處不具文資保存價值，建議不指定古蹟、不登錄歷史建築紀念建築。

根據文資委員現勘會議紀錄，因3座墳墓都已完成遷葬，加上偕同現勘的台灣戰俘營紀念協會會長何麥克指出，其中有一座墓碑保存較完整，可以看出是Clack, Eric Arthur（或Clack, Erec Arthur）之墓，但根據文獻，Clack應是被葬在香港，所以認為可另提報古物審議。

台北市立文獻館長詹素貞向中央社記者表示，已收到文化局建議，先就墓碑歷史背景進行調查，釐清當時遷葬過程中所具有的紀念性意義，並由古物委員會審議後指定為古物保存，正在為此預做準備，無論最後審議結果如何，都會審慎處理。

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文化局文資科長賴郁雯說，由於古物審議必須要由所有權人、使用人或管理人等作為代表提報，而台灣戰俘營紀念協會具有相關背景，是最好的保管單位，因此正在向協會說明，並討論指定由協會保管、提報古物審議。

至於這3塊墓碑後續處理方式，賴郁雯強調，還是等明天文資會審議完畢後，才能確認下一步，但無論結果如何，都希望協會能協助保管。

▼戰俘墓碑一度驚傳被盜走，所幸最後順利尋回。（圖／翻攝自台灣古墓偵探社）

▲▼台北信義區發現3座二戰英軍古墓　文化局明審議價值。（圖／翻攝自台灣古墓偵探社）

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