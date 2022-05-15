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快訊／今增19死！本土+68732　另增37例境外

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增68732例本土個案、19人死亡，另增37例境外移入。其中以新北市22891例最多，其次為台北市11701例。

▲▼指揮中心公布5/15確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布5/15確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

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本土疫情已經連日單日破6萬人確診，針對口服藥物發放，陳時中表示，需要注意是否符合仿單需求和是否有相關副作用，現在應考慮的是做好藥品綠色通道，讓符合資格的民眾，在3天內拿到藥物，就能保障人民健康，「除非等到時間拖很久，才考慮直接給藥。」

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中也透露，今天已經與地方政府討論細節綠色通道相關細節，可能會朝向有醫師處方證明或者PCR陽性者，就能使用綠色通道，由親友代為領藥。

另外，總統蔡英文也指示在北北基桃增設大型篩檢站，目前桃園市有2站點，大園站由新國民醫院主責，龍潭站由國軍桃總主責；新北市則有3處，分別是汐止站由三總主責，三重站由三總松山分院主責，江翠站是新北聯醫主責。

台北市有3個地點，除了一開始公佈的自由廣場和市立體育館，昨傍晚又增加台大醫學院體育場，其中自由廣場由台北榮總負責，台大醫學院體育場由台大醫院主責，市立體育館主責醫院還在評估；基隆則有1個點，在市民廣場，由基隆市立醫院主責。

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