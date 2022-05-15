曝校園疫情現況「線越來越陡」　她： 柯文哲除了預言外要怎因應？

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土確診數屢創新高，校園疫情備受各界關注。台北市議員游淑惠指出，截至10日晚上9點，校園師生染疫人數已經破萬， 而這個上升的斜率越來越陡，代表增加的速度越來越快，「既然柯市長預估疫情的高峰期會在23日到5月底，那除了預言之外，台北市政府到底要怎麼因應？」

游淑慧表示，之前在教育委員會的專案報告中，她就要求教育局要考慮在疫情高峰期時，先暫時停止到校上課，改線上課程，尤其是12歲以下沒有打疫苗的孩子。

游淑慧認為，停止到校上課的決定，不要放任各校自己決定， 應該有教育局統一決定，可以避免短期內反覆停課復課，徒增染疫風險並減少師生困擾。但教育局始終不願負起承擔的責任，導致校園感染狀況直線攀升。

▲校園感染狀況。（圖／翻攝游淑慧臉書）

游淑慧說，截至10日，校園師生確診人數已達10890，而且上升的斜率越來越陡，代表增加的速度越來越快，另外，從數字也可以看到， 沒有打疫苗的國小及幼稚園孩童約6100餘名，是有打疫苗、國中以上學童的近2倍。這顯示，沒有打疫苗、 沒有保護力的學童，他們的疫情狀況確實比較嚴峻。

游淑慧強調，暫停到校上課的決定，應該是為了預防疫情的擴散， 而不是等確診狀況嚴重以後再來停課，這樣根本來不及防疫，並希望柯文哲除了每天講話、酸很多人，市民還在等的是市府的部署。

針對停課一事，教育部7日和中央流行疫情指揮中心已公布新的辦法，其中「九宮格」規範引發學生和家長不滿。對此，台北市副市長蔡炳坤11日表示，北市將在九宮格的規範之上，再加一條「若有脫下口罩15分鐘以上，班級可暫停實體課程、啟動遠距教學」的指引，以便符合實際情境。

▲北市校園疫情因應辦法。（圖／北市府提供）