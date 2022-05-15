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10歲兒確診「頭上下晃、眼睛瞪大」全身癱軟！父急：我叫不醒他

記者施怡妏／綜合報導

台灣本土疫情持續延燒，一名父親分享10歲兒子染疫的狀況，小孩早上10點頭痛，中午也沒有食慾，吃了一點筊白筍就回房休息，沒想到兒子竟躺在床上雙眼瞪大，頭部不停的上下晃動，他試著搖醒兒子但都沒有反應，下秒便抱著兒子衝去醫院，幸好經過一小時後兒子終於醒來，「只能說太可怕了」。

▲▼北市聯醫中興院區公費篩檢站,PCR篩檢,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR,共存。（圖／記者李毓康攝）

▲本土疫情已經連日單日破6萬人確診。（示意圖／記者李毓康攝）

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原PO在臉書《我是南港人》社團發文，兒子早上8點起床向他表示身體不舒服，不過沒有發燒症狀，他以為是跟一般小朋友染疫一樣過幾天就好，沒有多想。10點時兒子表示頭痛，回房間休息，直到中午吃飯時間才起來，但頭痛的狀況沒有好轉，也沒有食慾，吃了感冒藥後又回到床上休息。

原PO表示，過了2分鐘後，媽媽不放心走進房間看，「赫然發現他躺在床上，雙眼瞪大、頭部不停的上下晃動」，他試著搖醒兒子，但兒子還是一樣眼睛張的大大毫無反應，「我立刻抱起他，可是他全身癱軟，頭立刻往後倒，四肢下垂，感覺似乎是昏迷了」，下秒就衝出家門攔計程車，帶著小孩去醫院，「這時他眼睛己經閉上，對我的大叫也沒反應，我真的覺得我要失去他了」。

▲▼快篩,肺炎,小孩,幼兒園.。（圖／pixabay、Pexels）

▲原PO在抱著孩子搭車到醫院，一度以為要失去兒子。（示意圖／pixabay、Pexels）

原PO透露，兒子PCR檢測結果為陽性，經過檢查之後先安置在急診病床，大約1個小時兒子終於醒來，也對他揮揮手打招呼，接著又睡著了，「目前情況似乎穩定下來，清醒時都正常，但還有反覆發燒跟嗜睡的狀況，所以還在住院觀察中，而醫生目前似乎也還不確定原因」。

本來以為兒子不舒服只是跟一般流感一樣，這次真的嚇壞他，「兒子以前沒有癲癇的病史，也沒有遺傳史，大約10歲的小朋友，所以也可能不是熱痙攣（醫生說的）」，雖然清醒的時候很正常，但不曉得會不會隨時又昏迷，「我只能祈禱老天幫他平安度過這次的疫情，也希望大家都能平安健康，小心保護好身邊的人」。

貼文一出，許多網友暖心留言「早日康復」，「祝福你跟孩子都能平安，早日康復」、「實在太可怕了！祝福平安早日康復」、「有很多人以為這波都輕症為多，看來不能輕忽了」、「太可怕，多謝提醒，這時候真的要注意小孩的狀態」、「謝謝你發這個文，因為實在很多人把它當普通感冒，不當一回事」。

本文獲得原PO授權引用

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