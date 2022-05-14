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英國裁決：職場稱男性「禿頭」即構成性騷擾

▲威廉王子4年前就飽受禿頭困擾。（圖／路透社）

文／中央社

英國勞資審裁法庭11日公布的一項裁決中稱，在工作場所稱男性為「禿頭」構成性騷擾。

美國新聞網站Business Insider報導，勞資審裁法庭表示，提及男性掉髮構成一種形式的性騷擾，因為這是在男性當中較為常見的問題，因此「與性別相關」。

勞資審裁法庭援引1995年一項判例，當時勞資審裁法庭裁定一名女性遭到性別歧視，因為她的經理評論她的胸部大小。

勞資審裁法庭是英國用來解決雇員和雇主之間問題的一種系統，通常由獨立司法機構組成小組，由一名法官領導。

這項裁決來自一個投訴案例，罕見裁定對男性脫髮的評論與性騷擾直接相關。目前不清楚這起案例是否會為英國未來的性騷擾案件開創先例，但此判決可能會在未來訴訟中被引用。

這件投訴由在製造公司The British Bung Company工作將近24年的芬恩（Anthony Finn）提出。他指控公司男性主管金恩（Jamie King）騷擾他，提出在2019年發生的實例，當時在一次爭吵中，金恩說他「老」、「禿頭」，還罵了一句髒話。

勞資審裁法庭的裁決指出，「這是非常強烈的用語。雖然正如我們發現，在這個位於西約克郡（West Yorkshire）的工廠髒話相當常見，但我們判定金恩先生已經越界，發表了事關個人的評論，談及原告的外表。」

英國廣播公司（BBC）報導，金恩還使用「不必要」且「與原告性別相關」的句子。

芬恩在投訴中稱，他在2021年被這家生產啤酒桶蓋的公司「不公平地解雇」。

雖然芬恩在不公平解雇和性騷擾的部分主張上勝訴，但勞資審裁法庭認定是他自己的行為導致了解雇，不認為他因為年齡較大遭到騷擾。他比上司大上30歲。

賠償金額將於之後裁定。根據協助員工提出職場投訴的英國機構公民諮詢局（Citizens Advice），勞資審裁法庭對於性騷擾裁定的賠償金額在約3萬至5萬美元之間。

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