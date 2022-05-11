80色翁摸女照護員大腿！脫褲露鳥喊：一起玩　挨告判決出爐



▲台中一8旬老翁趁女照護人員來家中替自己量血壓時，對其襲胸、摸大腿，還脫褲子露鳥，老翁因性騷擾成立，被橋頭地院判處執行拘役70日，可易科罰金。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

台中一長照服務員小慧（化名），於110年3月兩度前往8旬老翁住處服務。在幫老翁量血壓時，老翁趁其不備，撫摸她的胸部和大腿，還叫小慧「一起玩」、「一起開心」，自行慢慢站起來脫褲子露出生殖器。小慧驚嚇斥責老翁，老翁依然故我，小慧連忙拿手機錄影蒐證，離開現場後立即報警。經橋頭地院審理，依違反性騷擾防治法處老翁執行拘役70日，如易科罰金，以1千元折算1日。

判決書指出，小慧任職於居家式長照機構，被公司派往8旬老翁住處服務。小慧表示，她在110年3月11日9時許前往老翁家中，老翁趁她幫忙量血壓時，將手放在她大腿上，經制止又移到大腿內側，不顧小慧拒絕，一直觸摸小慧大腿、胸部，還以台語說「一起玩」、「一起開心」、「X你娘」等語。

隔日同一時間，小慧又再度來到老翁家中工作，老翁又趁她量血壓時，用量血壓的那隻手臂磨蹭她的胸部到大腿內側，並以台語說「你最漂亮，等一下有空玩一下」，邊以另外一隻手摸他自己下體，接著就慢慢站起來，自己脫掉褲子和內褲，露出生殖器，小慧看到後出聲斥責制止，見老翁依然故我，遂持手機錄影蒐證，並趕緊離開現場，報警處理。

老翁在警詢中，承認當小慧幫他測量血壓時，「我一直靠近她想要跟她玩，並用手摸她的大腿跟胸部，她有說不要」、「我有脫褲子想跟她玩，對方拒絕我之後，我就回床上去了」，和小慧描述一致。但後又翻供否認犯行，稱沒有摸，只有稱讚小慧很漂亮，跟她說「有空來玩一下」，是小慧叫他脫褲子。

經橋頭地院審理，判斷老翁摸小慧大腿及胸部，以及脫褲露出生殖器而遭小慧制止之情形屬實，且犯後老翁矢口否認犯行，未見其悔悟之心，依違反性騷擾防治法處老翁應執行拘役70日，如易科罰金，以1千元折算1日。