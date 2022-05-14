北京順義區也「強制居家辦公」　區內公車、地鐵全部停運

▲北京疫情升溫，鬧區三里屯人煙稀少。（圖／記者蔡儀潔攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京疫情持續升溫，繼朝陽區、順義區之後，房山區也宣布全區執行「居家辦公」，區內地鐵、公車、網約車全部停運。

北京市疾控中心副主任龐星火14日在疫情防控工作新聞發布會上表示，自昨日13日下午3時至14日下午3日，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者40例，其中，朝陽區、海澱區、房山區各12例，西城區3例，豐台區1例；普通型5例、輕型19例、無症狀感染者16例；管控人員37例，社會面篩查3例。

北京市房山區委常委、宣傳部長、區委新聞發言人張明智也在發布會上宣佈，房山全區嚴格執行「居家辦公」，公交、地鐵、網約車全部停運。

房山區是北京本波疫情第3個採取全區居家辦公的行政區，前兩個宣布居家辦公的是朝陽區、順義區。

根據北京市疾控中心統計， 4月22日至5月14日15時，北京累計報告1019例新冠肺炎病毒感染者，涉及15個區，其中，朝陽區370例，房山區288例，海澱區100例，豐台區74例，通州區71例，順義區44例，西城區16例，昌平區15例，石景山區13例，大興區12例，東城區8例，門頭溝區3例，密雲區、延慶區各2例，經開區1例。