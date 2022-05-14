　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京順義區也「強制居家辦公」　區內公車、地鐵全部停運

▲▼北京疫情,三里屯,三里屯太古里。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲北京疫情升溫，鬧區三里屯人煙稀少。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京疫情持續升溫，繼朝陽區、順義區之後，房山區也宣布全區執行「居家辦公」，區內地鐵、公車、網約車全部停運。

北京市疾控中心副主任龐星火14日在疫情防控工作新聞發布會上表示，自昨日13日下午3時至14日下午3日，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者40例，其中，朝陽區、海澱區、房山區各12例，西城區3例，豐台區1例；普通型5例、輕型19例、無症狀感染者16例；管控人員37例，社會面篩查3例。

▲▼ 北京,北京疫情,朝陽區,使館區 。（圖／記者蔡儀潔攝）

北京市房山區委常委、宣傳部長、區委新聞發言人張明智也在發布會上宣佈，房山全區嚴格執行「居家辦公」，公交、地鐵、網約車全部停運。

房山區是北京本波疫情第3個採取全區居家辦公的行政區，前兩個宣布居家辦公的是朝陽區、順義區。

根據北京市疾控中心統計， 4月22日至5月14日15時，北京累計報告1019例新冠肺炎病毒感染者，涉及15個區，其中，朝陽區370例，房山區288例，海澱區100例，豐台區74例，通州區71例，順義區44例，西城區16例，昌平區15例，石景山區13例，大興區12例，東城區8例，門頭溝區3例，密雲區、延慶區各2例，經開區1例。

▲▼北京疫情,三里屯,三里屯太古里。（圖／記者蔡儀潔攝）

►Panasonic無線手持吸塵器下殺8.1折！從此家裡超乾淨

ET快訊
林秀琴全家確診「女兒持續高燒40度」！冒雨排PCR
要求「偽造快篩陰證明」！護理妹拒絕被酸正義魔人
雙北「再加1縣市」累計破10萬　確診地圖曝光
妹子「兩度確診」症況曝！　網跪見強者：金鐘罩護體
今晚空檔「這時間點」再迎大雨！　連3天暴跌10°C
「複保險條款」導火線！染疫領20萬以上　真實案例曝
外送員見「大門旁1設計」驚呼專業　同行狂讚：優質客人
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京順義區也「強制居家辦公」　區內公車、地鐵全部停運

北京清華大學「封校」　即起「不進不出」外賣也禁入！

陸首架即將交機國產民航機C919亮相　順利完成第一次試驗飛行

2023年亞洲盃足球賽更改舉辦地！中國受疫情影響「無法完全開放」

新華社罕見發表李克強上月談話　強調經濟平穩「事關社會穩定大局」

陸4月新增貸款大減！人行：疫情對經濟影響進一步顯現

中芯國際：疫情衝擊物流、供應鏈　努力將影響控制在5%範圍

上海拚5月中旬解封　方艙在院人數降至最高峰2成

茅台徵才大學畢業年薪近60萬元　要在4分半內跑完1000公尺

台灣相聲女神赴陸發展「感覺回家了」：不要再對大陸有奇怪遐想

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

4歲巨嬰汪跟媽媽腰齊高　回頭率100％：牛還是狗？

一拿出飼料...爆量錦鯉嗨翻　多到「滿出來」還要幫推回去

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

變性會短命？小A辣砸39萬「徹底改造」　曝現在還能OO...全場驚訝

阿滴「台灣IU」Diss愛莉莎莎！　賀瓏罵「瘋女人」：是不是跟我交往過XD

北京順義區也「強制居家辦公」　區內公車、地鐵全部停運

北京清華大學「封校」　即起「不進不出」外賣也禁入！

陸首架即將交機國產民航機C919亮相　順利完成第一次試驗飛行

2023年亞洲盃足球賽更改舉辦地！中國受疫情影響「無法完全開放」

新華社罕見發表李克強上月談話　強調經濟平穩「事關社會穩定大局」

陸4月新增貸款大減！人行：疫情對經濟影響進一步顯現

中芯國際：疫情衝擊物流、供應鏈　努力將影響控制在5%範圍

上海拚5月中旬解封　方艙在院人數降至最高峰2成

茅台徵才大學畢業年薪近60萬元　要在4分半內跑完1000公尺

台灣相聲女神赴陸發展「感覺回家了」：不要再對大陸有奇怪遐想

温昇豪、曾珮瑜《夢遊樂園》當假面夫妻　王渝萱《小藍》探索情慾

德僑圈「權勢性騷」投訴陳情蔡英文　駐德代表謝志偉回應了

搶先看！台南最潮飲料店「搖滾加加」進駐海岸最美玻璃屋　暑假試營

嘉義透天厝火警救出祖孫「才知是確診者」　急送醫院檢查

玖壹壹健志IG突開砲！　曝女友「最美化妝師」Mia私下真實面

林秀琴全家確診「女兒持續高燒40度」！　無助奔醫院…冒雨排PCR

「風紀股長汪」深夜驚醒爬起床　靜靜站角落催促：幾點了還不睡？

地方媽媽就是強！　「人肉影印機」手繪幼兒園教材...家長全跪了

買20年華廈！入住「秒收檢舉通知」　她查看整棟樓：都違規

完美富二代卻有致命缺點　胡宇威《亞當》開播現驚悚惡夢

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

大陸熱門新聞

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

台灣相聲女神赴陸發展　「感覺回家了」

2個月被偷30件內褲！嫩妹見他真面目崩潰

24歲男一天喝4杯奶茶　血變牛奶狀！急送ICU

泡芙1組10入　她逛超市拿空盒結帳

茅台徵人　大學畢業年薪近60萬元

北京餐飲進入「擺攤模式」自救！

扯！頂樓加蓋「第18層千坪廠房」

不理強制入戶消毒爭議　丹東公布細節

帶癌妻去上海治病！尪2個月後拖骨灰回家

上海微解封「紙片喵」得救！

陸研究：確診者染疫2年後　55%仍有後遺症

28歲女居隔5天墜亡！生前求助：哥哥救我

上海拚5月中旬解封　方艙人數降至高峰2成

更多熱門

相關新聞

北京清華大學「封校」　即起「不進不出」

北京清華大學「封校」　即起「不進不出」

北京疫情持續，北京清華大學14日公告，進一步加強校門管控，當日起除經過批准的疫情防控和保供人員外，其他人員一律「不進不出」，外賣也禁止入校。

北京警一天抓2人！38歲女造謠靜默3天被逮捕

北京警一天抓2人！38歲女造謠靜默3天被逮捕

瘋傳北京靜默3天　北京市闢謠：倡導未來3天居家

瘋傳北京靜默3天　北京市闢謠：倡導未來3天居家

阻斷傳播鏈！上海強制入戶消毒

阻斷傳播鏈！上海強制入戶消毒

居家辦公被裝監視軟體！員工崩潰：不敢去上廁所

居家辦公被裝監視軟體！員工崩潰：不敢去上廁所

關鍵字：

北京居家辦公順義區

讀者迴響

熱門新聞

兒子「不知爸是金鐘視帝」！

防疫險之亂／富邦將簡訊通知「重複投保者」一律拒保　已繳款者退費

阿堂鹹粥公告「暫停營業」！網喊：降價求生吧

快訊／今增40死！本土狂飆6萬3964例　另增77例境外

辣妹消防員深夜拍制服肉照　傳給人夫挨告

爸從25公尺懸崖跳水　竟撞石壁在兒面前慘死

宣宣懷孕驚染「弓漿蟲危機」憂寶寶畸形背夫偷哭

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

反悔妻拍情慾片！男歌手質問：妳有沒有呻吟？　結束20年婚姻

7-11深夜驚傳大當機　店員狂道歉

郭台銘親自示範「口水機驗PCR」　75分鐘結果出爐

台灣相聲女神赴陸發展　「感覺回家了」

三上悠亞「高清素顏照」真面目現形

快訊／第四劑下週一開打　三類人符合資格

快訊／本土+63964「剩1縣市病例破萬」

更多

最夯影音

更多
Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走
爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

4歲巨嬰汪跟媽媽腰齊高　回頭率100％：牛還是狗？

4歲巨嬰汪跟媽媽腰齊高　回頭率100％：牛還是狗？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面