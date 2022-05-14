北部「再加1縣市」累計破10萬　確診地圖曝光

▲有6縣市為深咖啡色。（圖／翻攝自疾管署）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（14）日國內新增6萬3964例本土個案、新增40死，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均超過2.5萬例。另指揮中心宣布，第2次追加劑（第4劑）將在5月16日開打，適用對象包含65歲以上年長者、長照機構住民、18歲以上免疫力低下等3族群，與上一次追加劑須間隔5個月。

今日新增1萬7801例本土病例，全國22縣市均有病例，分別是新北市21,336例，台北市9,560例，桃園市9,482例，台中市4,409例，高雄市3,766例，台南市2,627例，基隆市2,004例，宜蘭縣1,757例，新竹縣1,661例，新竹市1,243例，彰化縣1,128例，屏東縣1,107例，花蓮縣913例，苗栗縣649例，雲林縣634例，台東縣426例，南投縣414例，嘉義縣398例，嘉義市215例，金門縣112例，澎湖縣108例，連江縣15例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，雙北、桃園的累計確診數均大於10萬例（見下列紅字），另外，不包含雙北及桃園市在內，有7縣市累計大於1萬例（見下列藍字）。

深咖啡色：有6縣市

基隆市2萬5572例

台北市12萬0212例

新北市24萬5039例

桃園市10萬4601例

台中市3萬7602例

高雄市3萬1839例

次深褐色：有5縣市

新竹縣1萬2758例

屏東縣9541例

台南市1萬9693例

宜蘭縣1萬3765例

花蓮縣1萬1947例

橘色：有5縣市

新竹市7483例

苗栗縣5558例

彰化縣8575例

雲林縣5752例

台東縣3449例

淡橙色：有5縣市

南投縣3289例

嘉義市2001例

嘉義縣2978例

金門縣441例

澎湖縣691例

淡黃色：有1縣市

連江縣175例

另外，中央流行疫情指揮中心公布，由於國內正處於COVID-19廣泛社區流行期間，為降低COVID-19感染後中、重症風險，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP） 2022年第3 次會議決議，建議下列對象接種第一次追加劑間隔5個月後，可接種第二次追加劑，並自5月16日起實施：

（一）65歲以上長者

（二）長照機構住民

（三）18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者（即建議接種基礎加強劑之對象），包含：

1.目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者

2.器官移植患者/幹細胞移植患者

3.中度/嚴重先天性免疫不全患者

4.洗腎患者

5.HIV陽性患者

6.目前正使用高度免疫抑制藥物者

7.過去6個月內接受化學治療或放射線治療者

8.其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

前述對象不論先前劑次接種廠牌，第二次追加劑可接種Moderna COVID-19疫苗半劑量、BioNTech COVID-19疫苗全劑量或蛋白質次單元之高端、Novavax（目前尚待原廠進口供應）COVID-19疫苗全劑量。