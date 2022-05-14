讓男友用「人臉辨識」解鎖手機表愛意！　他偷登網銀把錢轉走

▲劉姓男子利用人臉辨識，登入同性男友網銀，盜走男友的錢。（示意圖／記者郭玗潔攝）



記者郭玗潔／高雄報導

高雄劉姓和賴姓男子為同志情侶，兩人交往期間，賴男將劉男的臉部資料存入手機，讓劉男可以透過「Face ID」（人臉辨識系統）解鎖手機，想不到劉男趁機登入賴男網銀，陸陸續續把共13,400元轉到自己戶頭。經賴男發現提告，高雄地院依犯盜用他人電信設備通信罪、以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄取財罪，處劉男徒刑3月。

判決書指出，劉男和賴男在交往期間，賴男為表示信任，把劉男的臉部資料加入自己的iPhone手機中，讓劉男可以自行解鎖他的手機。想不到劉男竟趁賴不注意時，拿賴男手機擅自登入網銀，把錢轉入自己的戶頭，從109年9月27日到10月9日止，陸陸續續轉帳6次共13,400元。賴男發現時，劉男已經把錢花光光，不能還錢，賴男憤而分手，提告並斷絕聯絡。

高雄地院認為，劉男犯案時年僅24歲，過去就有偽造文書、侵占案等前科；賴男雖把劉男臉部資料作為解鎖方式之一，並不代表劉男即可隨時、任意使用賴男手機，更不用說直接操作APP進行銀行轉帳，且劉男迄今尚未返還或賠償賴男，遵守法秩序及尊重他人財產權觀念薄弱，以犯盜用他人電信設備通信罪、以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄取財罪，處劉男徒刑3月。