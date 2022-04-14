賣家提出4點直批「蝦皮韭菜收割季」　出清二手收高手續費不合理

▲蝦皮自5月01日 00:00 起於非商城賣場成立的訂單，全商品類別成交手續費，不管有沒有促銷檔期，全調漲1%。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物5月1日起再調漲成交手續費，社群粉專引起大批賣家反彈抱怨，更揚言要棄蝦轉戰其他拍賣平台，醞釀跳槽，就有賣家提出個人觀點，認為蝦皮漲價有4大原因，對於只想出清個人二手商品的人，抽取高手續費真的不合理，直批根本是「蝦皮韭菜收割季」，但也說最後韭菜還是會割向買家。

蝦皮購物針對非商城賣場成立的訂單，5月1日00:00起將調漲成交手續費，全商品類別在促銷檔期收4%，非檔期漲到3%，再加上目前仍是2%的金流服務費，單件商品最高被抽到6%，昨公告訊息一出，不少賣家看到後傻眼，怒轟又要漲，官方則是在回應中提到，「相關調整是因應市場機制，未來也將持續推出創新功能，與賣家一同打造更具競爭力、完善的購物環境。」

去年漲、今年又漲，對於蝦皮一年漲一次的作法，有賣家在「蝦皮優專分享/省錢攻略」臉書粉專發文表示，「蝦皮韭菜收割季，聰明的賣家的應對方式其中之一就是調漲商品價格，反正適度漲價把手續費損失cover掉最簡單又方便，到最後韭菜還是割向買家，一樣可以維持相同利潤。」

▲賣家針對蝦皮調漲發文提出個人觀點。（圖／翻攝自「蝦皮優專分享/省錢攻略」臉書粉專）

該名賣家表示，他並非專業、全職賣家，蝦皮賣場平時都是拿來賣用不到的貨物，例如先前賣用不到的ipad mini5，儘管有人想議價，也只能拒絕，因為商品本身就沒利潤了，更何況給蝦皮抽的手續費和金流服務費都要算在成本上。而蝦皮調漲，他認為出清個人用不到的商品也抽那麼高的手續費真的不合理之外，美其名要提供更好服務，其實與這4大原因有關。

「1.APP繼續負優化，各種BUG經常繼續發生 2.手續費下次還有可能會漲，這次先不要漲太多，溫水煮賣家 3.請明星打廣告，把這些錢拿去讓代言人賺飽飽，吸引大眾眼球 4.多發一些『看得到吃不到』的各種折價券給買家，作為宣傳噱頭。」

▲貼文引起其他賣家留言熱烈討論。（圖／翻攝自「蝦皮優專分享/省錢攻略」臉書粉專）

貼文也讓其他賣家有同感提到，「蝦皮的走向，似乎已經不適合，偶爾賣一下自己用過的二手商品。現在以服務職業賣家、品牌廠商等大店為主。」、「出清二手真的好虧，小賣家也承受不起這樣利潤直接少9%⋯⋯」。隨著交易手續費越漲越高，有人已開始考慮找其他平台，而原PO雖不滿，也直言目前沒什麼其他平台能打得過蝦皮，其他類似拍賣平台還不成氣候，像旋轉拍賣就是一個例子，因此漲歸漲，暫時沒有跳槽打算。