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社會 社會焦點 保障人權

獨／738萬買15個愛馬仕包全是假　女董座開告結局卻讓她超崩潰

記者黃宥寧／台北報導

北市從事電商許小姐，前年從蝦皮購物平台向標榜「專業代購，假一賠十」賣家，短短1個月內買了15個愛馬仕包包，共刷738萬，包包經鑑定竟均是假貨。許小姐接受《東森新媒體ETtoday》訪問哽咽表示，消費者應該是被保護，而不是花錢買東西遭騙，還被檢討，因此決定提告詐欺、違反商標法。新北地檢署偵查結果出爐，將6名被告予以不起訴，原因也隨之曝光。

保安警察第二總隊依蝦皮帳戶登記的個人資料，將30歲盧男、27歲張男、46歲周男、67歲楊男、63歲陳女、42歲蔡女共6人函送至新北地檢署偵辦。

盧男等人堅決否認有詐欺、違反商標法犯行，均辯稱沒有申請設立蝦皮拍賣帳號，可能是個人資料遭盜用，檢方經查，許小姐確實有購買愛馬仕包交易，收取商品也有送專業鑑定，結果為仿冒商標包；當中陳女與葉女過去也有遭盜用個人資料申請蝦皮帳號，經台南地檢署偵辦為不起訴處分。

▼許小姐見該精品代購賣場評價相當高，不疑有他花了數百萬買包。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 愛馬仕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

盧男委屈向檢方表示，將個人資料借給朋友供大陸地區朋友經營蝦皮，但不知道販賣什麼商品；張男註冊帳號填寫的生日與真實生日不同，卻與盧男填寫相同的大陸地區電子郵件，顯見張男也是遭他人冒用身分註冊蝦皮帳號。

新北地檢署根據被告證述等，認許小姐交易後確實有拿到商品，帳戶實際使用人所為，並非刊登虛假交易訊息，在訛詐款項後拒絕不出貨，而張男等有出借個人資料供註冊，主觀上僅具有供他人用以經營網拍事業之意，但網拍事業經營應屬中性、正當經濟活動，並非不法行為，不能僅憑帳號販賣仿冒商品，就認定6名被告出借個人資料起初用意，必是用在詐欺或違反商標法之幫助犯或共同正犯，且無其他證據可以證明6人有詐欺、違反商標法犯行，依罪嫌不足予以不起訴處分。

▼738萬的愛馬仕包們經鑑定，確定皆為仿冒品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 愛馬仕鑑定。（圖／記者黃宥寧翻攝）

今年初，從事電商許小姐接受《東森新媒體ETtoday》表示，她從前年12月到去年1月，一個多月內向8個賣家共購買15個愛馬仕包，累積消費金額是738萬。她解釋，這些評價五顆星法國精品代購賣家，標榜「專業代購假一賠十」，但價差過大，她也反問賣家「愛馬仕通常不是會配貨嗎？」但賣家卻不斷以話術旋轉許小姐「因為我們都是專業代購，所以可以拿到稀缺的包又可以退稅，所以價格才會這麼低」於是她花了116萬買了市價約650萬包身以非洲淡水尼羅河的鱷魚皮製成，顏色因宛如喜馬拉雅白雪皚皚的山峰而得名「喜馬拉雅包」。

許小姐本以為高評價回饋應該是沒問題，於是用數張信用卡額度200萬，以刷卡方式，全額付清。豈料，陸續收到包包後，738萬的愛馬仕包們摸起來超粗糙，縫線不整齊，心生疑惑下，前往多家二手精品店想做鑑定售出，但商家都以「商品不符合規格」拒絕進一步鑑定收購；後來又在網路上詢問其它賣家才驚訝得知，原來愛馬仕全新包不會有折扣，若是員工自行以員工價購買包款，也不會有發票等，此時的她遭當頭一棒全醒，她收到的包及長條發票並非法國專櫃開立，且這些發票上也無愛馬仕專屬馬車logo商標，此外，有關總店電話、票據單號等都是錯誤。

▼許小姐於網路購物平台蝦皮，花了總共738萬購入15個Hermès（愛馬仕），竟然全都是假貨。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

許小姐哽咽提到，案發後，她不斷跟警方聯繫，但警方卻告訴她「這些賣家都是人頭戶，金流也都不在這些人頭戶上」她認為合法在蝦皮購物，也向蝦皮反應自己遭騙請求退款，但蝦皮卻冷處理，她向發卡銀行提出爭議帳款，蝦皮竟發函給她要求她撤回爭議帳款，否則將提告偽造文書、詐欺取財等，同時也將她蝦皮帳號凍結。

一年多以來她飽受精神折磨煎熬，也認為得鼓起勇氣站出來提告，而在律師幫忙下，案子也移送到新北地檢署偵辦，但沒想到偵查結果都不起訴，向《東森新媒體ETtoday》獨家透露她的無助表示，「我真的無法接受不起訴理由」，縱使被告都辯稱自己個資遭盜用，也不能成為無犯罪事實，將不排除聲請再議。

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