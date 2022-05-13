LIVE／造謠「北篩南送2死」　雙和麻醉醫親上火線道歉

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雙和醫院麻醉科李姓醫師在PTT散布「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容，刑大透過高雄市衛生局舉發，全案移送法辦。雙和醫院下午發布聲明，決定給予記大過處分，若有再犯將予以解聘。而李姓醫師也將於傍晚6時公開向社會大眾致歉，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲李姓民眾在網路散布的不實消息，目前被移送 。（圖／高雄市刑大提供）

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▲「北篩南送」造謠者竟是雙和醫師。（圖／翻攝自雙和醫院官網）

對於PTT發文「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」，該名造謠網友身分也被網紅四叉貓起底，「根據查詢是台大畢業，雙和醫院麻醉科主治醫師，不知道發文時是本人發文還是借帳號給別人發文。」

雙和醫院上午發表聲明提到，有關李*成先生(帳號ha*el)於PTT上針對疫情期間相關事件發表疑似造謠言論，經本院初步調查，李先生為本院麻醉科主治醫師，其平時醫療服務工作表現正常。然於疫情期間發表疑似造謠、不洽當言論等行為，已嚴重影響本院信譽。

院方下午進一步聲明，有關李醫師於疫情期間散播不實言論乙案，已今日(13)下午召開臨時懲戒委員會並做出決議，針對李醫師行為引發社會動盪且造成院譽嚴重受損，決定記大過處分，若有再犯將予以解聘。

高雄市長陳其邁今日對此表示，行為非常惡劣，要求醫生公開道歉。院方也代醫師發布，李醫師個人也將於下午6時公開在雙和醫院向社會大眾致歉。