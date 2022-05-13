　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／造謠「北篩南送2死」　雙和麻醉醫親上火線道歉

生活中心／綜合報導

雙和醫院麻醉科李姓醫師在PTT散布「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容，刑大透過高雄市衛生局舉發，全案移送法辦。雙和醫院下午發布聲明，決定給予記大過處分，若有再犯將予以解聘。而李姓醫師也將於傍晚6時公開向社會大眾致歉，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲李姓民眾在網路散布的不實消息，目前被移送 。（圖／高雄市刑大提供）

▲李姓民眾在網路散布的不實消息，目前被移送 。（圖／高雄市刑大提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「北篩南送」造謠者竟是雙和醫師。（圖／翻攝自雙和醫院官網）

▲「北篩南送」造謠者竟是雙和醫師。（圖／翻攝自雙和醫院官網）

對於PTT發文「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」，該名造謠網友身分也被網紅四叉貓起底，「根據查詢是台大畢業，雙和醫院麻醉科主治醫師，不知道發文時是本人發文還是借帳號給別人發文。」

雙和醫院上午發表聲明提到，有關李*成先生(帳號ha*el)於PTT上針對疫情期間相關事件發表疑似造謠言論，經本院初步調查，李先生為本院麻醉科主治醫師，其平時醫療服務工作表現正常。然於疫情期間發表疑似造謠、不洽當言論等行為，已嚴重影響本院信譽。

院方下午進一步聲明，有關李醫師於疫情期間散播不實言論乙案，已今日(13)下午召開臨時懲戒委員會並做出決議，針對李醫師行為引發社會動盪且造成院譽嚴重受損，決定記大過處分，若有再犯將予以解聘。

高雄市長陳其邁今日對此表示，行為非常惡劣，要求醫生公開道歉。院方也代醫師發布，李醫師個人也將於下午6時公開在雙和醫院向社會大眾致歉。

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
獨／打莫德納變「5分鐘快槍俠」！　醫翻白眼給答案
全球唯二國家「沒打新冠疫苗」　除了北韓還有這國
劇烈梅雨今晚開轟！　放晴時間出爐
阿伯快篩陽「還到他們家吃飯」　媳住院才說！他怒：至少害百人
快訊／楊蕙如稱連勝文「邊罵AZ邊偷打」慘了！　判決出爐
快訊／醫造謠「快篩南送車禍2死」懲處出爐！　本人將出面道歉
最強3寶媽！一家5口剩她沒染疫　曝1打4「戰勝病毒」秘訣
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情嚴峻「確保醫療量能」　健保署預撥200億現金助醫院抗疫

LIVE／造謠「北篩南送2死」　雙和麻醉醫親上火線道歉

他嗆肉圓只能炸！「蒸的就是大顆的乾湯圓」　釣出高嘉瑜回2字

彰化+1169！高中以下278班停課　115藥局加入「送藥到家」行列

獨／打莫德納變「快槍俠」！激戰縮短時間曝　醫翻白眼給答案了

金門+74！金酒疫情延燒「累計22人確診」　足跡：民防坑道、全聯

劇烈梅雨今晚開轟！週末迎豪雨「氣溫驟降10°C」　放晴時間出爐

醫造謠「快篩南送車禍2死」　雙和醫院記大過：本人6點出面道歉

基隆+2036！6歲以下幼童增131人染疫　2449人居隔108班停課

竹縣+1626！超過1成未滿12歲！　9成5感染後無症狀

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

王少偉「少一顆」？許藍方急反駁 　小S大驚：妳怎麼知道

疫情嚴峻「確保醫療量能」　健保署預撥200億現金助醫院抗疫

LIVE／造謠「北篩南送2死」　雙和麻醉醫親上火線道歉

他嗆肉圓只能炸！「蒸的就是大顆的乾湯圓」　釣出高嘉瑜回2字

彰化+1169！高中以下278班停課　115藥局加入「送藥到家」行列

獨／打莫德納變「快槍俠」！激戰縮短時間曝　醫翻白眼給答案了

金門+74！金酒疫情延燒「累計22人確診」　足跡：民防坑道、全聯

劇烈梅雨今晚開轟！週末迎豪雨「氣溫驟降10°C」　放晴時間出爐

醫造謠「快篩南送車禍2死」　雙和醫院記大過：本人6點出面道歉

基隆+2036！6歲以下幼童增131人染疫　2449人居隔108班停課

竹縣+1626！超過1成未滿12歲！　9成5感染後無症狀

23歲魯蛇「第一次被6裸女轟炸」　一度受不了表情超有戲

普丁心腹梅德韋傑夫發文：俄羅斯受制裁後「世界10點變化」

他見好市多「最頂家電特價」！網認證不後悔：越大台越好

確診在家缺氧？醫授2招自救「一根吸管」就能解！實測血氧秒飆升

已婚高材生爽吃人夫！他偷前女友裸照讓音樂界都知道　下場出爐

疫情嚴峻「確保醫療量能」　健保署預撥200億現金助醫院抗疫

《空氣殺人》毒害南韓近千萬民眾　上演韓版《永不妥協》

英情報：俄軍大舉投入烏東渡河失敗　面臨行動壓力

老公兒子同時過世打擊太大　竟被婆婆罵「殺人兇手」趕出門

超毛！她收手寫匿名信「詭異密碼」爬滿信紙　網急勸：快報警

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土增6萬4972例

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

確診康復後「出現1後遺症」

快訊／近百名小黃司機衝指揮中心抗議

65歲以上長者、免疫低下者「第四劑」　莊人祥曝開打時間

同居男友染疫！她篩陰卻嘆「只能一起確診？」

牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級

同事快篩陽　他隔天進辦公室傻了：類方艙？

她1招「免費帶走」全聯快篩　一票人讚：聰明

「路上一堆人狂咳」宛如快樂傳播　他嘆不用驗了

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

更多熱門

相關新聞

強迫快篩才能上班引爭議！　勞動部：雇主「必須」負擔費用

強迫快篩才能上班引爭議！　勞動部：雇主「必須」負擔費用

本土疫情不斷升溫，連日確診人數破萬，不少雇主會要求勞工每日快篩陰性才可以上工，引發不少爭議。對此，勞動部今（13）日重申，雇主若是基於營運目的及職場防疫需求，而要求勞工快篩，費用「應該」由雇主負擔。

竹縣新增1626例　未滿12歲超過1成

竹縣新增1626例　未滿12歲超過1成

家長求問「怎麼幫孩子快篩？」　醫親授3技巧

家長求問「怎麼幫孩子快篩？」　醫親授3技巧

雲林+513　疫調仍以家庭感染居多

雲林+513　疫調仍以家庭感染居多

台東今日+348！　饒慶鈴呼籲遵守居隔防疫規範

台東今日+348！　饒慶鈴呼籲遵守居隔防疫規範

關鍵字：

雙和醫院快篩造謠

讀者迴響

熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

快訊／國一南下357.6K嚴重事故　全線封閉中

快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土增6萬4972例

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

女老師外遇同事！行車紀錄器存鹹濕對話　人夫怒告

確診康復後「出現1後遺症」

快訊／近百名小黃司機衝指揮中心抗議

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

65歲以上長者、免疫低下者「第四劑」　莊人祥曝開打時間

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面