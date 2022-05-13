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總統大選開賭盤「韓粉狂輸10萬」　3莊家賺翻獲判無罪...理由曝

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,總統候選人韓國瑜講話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜在2020年總統大選掀起韓流。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

2020年總統大選蔡英文和韓國瑜激烈交手，地下賭盤也是賭得熱鬧異常，高雄市陳姓、李姓和楊姓男子3人在網路上開賭盤，接受賭客透過LINE、Telegram等通訊軟體下注簽賭，開出的賭盤從PK到讓105萬都有，但選舉結果蔡英文大勝265票，莊家通殺大賺，陳男等3人事後被查獲依賭博罪起訴，但高雄地院法官審理認為，網路下注簽賭均為一對一之通訊模式，與聚眾賭博之要件不符，莊家也未從中抽取「水錢」營利，判陳男等3人無罪。

判決指出，陳男等3人是在2019年年底總統大選選戰方酣之際，在網路開設賭盤，讓賭徒透過LINE、Telegram等通訊軟體下注，莊家在當年10月分時，先開出蔡英文讓韓國瑜40萬票的盤口，賭客只要下注20萬，蔡英文贏韓國瑜40萬票以上，就可贏得19萬元，連同本金20萬元，共可取回39萬元，如未贏超過40萬票，陳男等人就可以贏得20萬元，吸引張姓等5名賭客下注98萬元。

到了同年12月時，韓國瑜聲勢下跌，陳男等3人再開出蔡英文讓105萬票的賭盤，吸引陳姓賭客下注20萬元。

最特別的是一名死忠的韓粉下注PK盤（蔡英文和韓國瑜不讓票），下注10萬元賭韓國瑜勝選，一旦韓勝選可以獲得100萬元，也就是賠率1賠10。大選結果出爐，蔡英文大勝265票，陳男等3名莊家通殺，大賺一票，但也被查獲他們經營賭盤，依賭博罪送辦。

高雄地院審理時，陳男等人否認經營賭盤，辯稱自己是跟一對一朋友對賭，與聚眾賭博要件不符，也沒有從中抽取「水錢」的營利行為。

法官認為，陳男等3人與賭客並非在公開之群組進行下注，難以認定有有聚眾賭博犯行，且「營利意圖」必附麗於聚眾、供給賭博場所等行為之上（例如收取租金、抽頭金等），陳男等3人是藉由參與賭博的射倖行為（意指利用機率、碰運氣的方式以獲得利益），與向押中的賭客按次收取抽頭金的情形有別，難以認主觀上有「營利意圖」，因此判他們3人無罪，全案可上訴。

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