馬英九三中案二審首開庭　被問「有人意圖影響本案」他這樣回

▲馬英九三中案二審首度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統馬英九涉及的三中案，一審無罪後，檢方上訴第二審，高等法院13日首度開庭審理。由於檢察總長邢泰釗就任時曾公開說「有人意圖利用各種途徑影響本案判決」，記者詢問馬英九時，他僅禮貌性點頭，並未回答。而庭上他大多交給律師答辯，但仍堅稱自己無罪，請求駁回檢方上訴。

馬英九涉及的三中案，是台北地檢署於2018年7月間偵查起訴的案件，檢方認為馬英九擔任國民黨主席期間內，與前中投公司董事長張哲琛、總經理汪海清、前立委蔡正元、蔡正元妻子洪凌霙、蔡正元岳父洪信行等6人，違法處置國民黨財產，造成國民黨數十億元的損失。檢方臚列4大犯罪事實，包含「2005年華夏公司股權交易」、「2006年出售中視股權」、「2006年出售舊中央黨部大樓及中影股權交易」、「2006年中廣股權交易」，並認為馬英九等人「機關用盡，力謀脫罪」，建請法院從重量刑。但一審台北地院審理後，去年10月判決馬英九無罪，全案僅蔡正元一人遭判刑。檢方上訴第二審。

高等法院13日首度開庭審理，由於新任檢察總長邢泰釗日前上任時，在就職演說時，特別提到「有人意圖運用各種途徑來影響三中案的二審判決」，因此馬英九到庭時，記者提出這個問題，詢問他是否委屈，馬英九並未回答；另外他離去時，也未多作說明，僅簡單回「謝謝大家。」

庭訊時，公訴檢察官邱智宏闡述上訴理由表示，馬英九、張哲琛、汪海清等3人，在本案中處分資產不合商業常規交易。邱智宏還舉現在炙手可熱的快篩劑，他說，如果某間公司的經理人以公司公款購買2300萬快篩劑，讓全國每人一份，雖然目的很正當，但這與是否有無刑法的犯罪故意，並無關聯，所以檢方提出上訴。

馬英九在庭上也未多作陳述，除了維持先前的無罪答辯以外僅簡單陳述「檢察官上訴無理由，請求法院駁回。」另外就都交給律師補充說明。本案還有多次準備程序，律師還向法官請求，若未來準備程序較為冗長，馬英九可聲請不要每次均到庭，委託律師處理，受命法官李殷君答應，並諭知候核辦。