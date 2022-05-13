快訊／王炳忠共諜案二審宣判　5人仍判無罪

▲新黨青年軍王炳忠（中）、林明正（左），被依照國安法起訴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

新黨青年軍王炳忠等人被檢方起訴，與陸生共諜周泓旭涉嫌在台發展共諜組織，但一審法院以查無實證為由，判決王炳忠等人無罪。檢方上訴二審，高等法院審理後13日宣判，還是判決王炳忠無罪。依照《刑事妥速審判法》規定，檢方上訴第三審受限，王炳忠等人幾乎無罪確定。

本案乃因台北地檢署偵辦陸生共諜周泓旭案，對王炳忠、王父王進步、新黨青年軍幹部侯漢廷、林明正，與周泓旭等5人提起公訴。檢方指控周泓旭接受大陸「國臺辦黨政局」與「上海市對外聯絡辦公室」等官員指示，利用王炳忠等人組成「星火秘密小組」，在臺發展共諜組織。而王炳忠等人利用「燎原新聞網」、「心中華兒女學會」、「台大中華復興社」等社團為掩護，藉由舉辦活動、營隊、設立網站等方式，建立接觸管道，發展共諜組織。

不過一審法院調查證據後，認為「新中華兒女學會」是新黨榮譽主席郁慕明所創，「燎原新聞網」則是王炳忠等人為宣揚新黨理念所設，「臺大中華復興社」則是台大校園裡討論政治、社會議題的社團，參與上述各項組織活動的人，都沒有招募、吸收通敵內應勢力的具體行為，難以認定是替中共發展的組織。

此外一審法院還在判決書中指出，《國家安全法》限制人民參與組織、舉行活動、發表言論的自由，且無論國家是安定或危難，都以高強度刑罰做為限制，顯然過度侵害人民憲法權利、有違憲疑慮。因此法院認為，僅有在行為人對國家有具體危險時，才可以處罰；本案被告王炳忠等人雖主張統一，但並無對國家造成明顯且立即危險的明確證據，判決無罪。

檢方上訴二審，高等法院審理時，王炳忠等人仍做無罪答辯，王炳忠指出，檢方割裂證據、斷章取義，誣指他為大陸發展共諜組織，如同文字獄；他最後還當庭反問「推動新黨發展組織有犯罪嗎？」另外侯漢廷也說檢方並無他的涉案證據，甚至還擴大認定「接觸」即為《國安法》發展組織的一環，根本就是先射箭再畫靶。