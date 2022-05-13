車撞分隔島男陳屍車內　方向盤不翼而飛...擋風玻璃出現疑似彈孔

▲台南市1名黃姓男子駕駛黑色轎車自撞安全島車毀人亡，黃男車輛車禍發生前疑被人砸車敲擊車窗玻璃，警方報請檢察官相驗，釐清案情中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區夏林路與樹林街二段路口，12日深夜發生死亡車禍，黃姓男子駕車，自撞安全島車毀人亡，警方在車前擋風玻璃發現數個可疑孔痕，且方向盤不翼而飛，後來才發現飛脫掉落地面，經查孔痕疑係白天被人砸車敲擊所留，黃男有毒品紀錄，警方懷疑黃男毒駕肇事，惟真實案情及死因，正報請檢察官法醫相驗調查。

據了解，12日深夜10時48分許，黃男駕駛黑色自小客車沿南區夏林路北往南忽快忽慢行駛，在與樹林街交叉口時，突然加速自撞安全島，造成車頭全毀，黃男受困車內駕駛座上，台南市消防局據報出動南門分隊消防人車前搶救，黃男被救出時已無呼吸心跳等生命跡象，經施以急救並緊急以救護車送醫搶救，仍回天乏術宣告不治死亡。

台南市警六分局據報派員管制交通，並封鎖現場進行勘查測繪蒐證及刑事鑑識，警方在黃男車子前擋風玻璃留發現數個不詳孔痕破洞，原本警方以為是彈孔，或是消防人員搶救時所留，經深入追查，發現該孔痕破洞在12日白天就有，疑黃男車輛遭人砸車敲擊所留。

據了解，該名黃姓男子有毒品紀錄，案發時並無人追逐死者車輛，警方調查並非他人造成死者車禍肇事，死車開車忽快忽慢，警方初步懷疑係毒駕造成，究竟死者是否與人結怨被砸車，及是否吸食毒品與藥物，造成自撞肇事身亡，警方目前已報請請檢察官相驗，進一步釐清案情與死因中。