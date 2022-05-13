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唾液快篩又到貨了「通路一次看」！佑全藥局可買3劑：分兩時段開賣

▲淡水區健康人生藥局，下午一點多就有民眾前來排隊購買唾液快篩，每人限買兩劑，不到10分鐘就銷售完▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲許多民眾搶買唾液快篩。（圖／記者鄭遠龍攝）

網搜小組／劉維榛報導

唾液快篩新一波販售時間曝光！佑全藥局於臉書粉專公告，「福吉美Gmate」唾液快篩會依縣市區別，苗栗（含）以南區域，將在今（13）日晚上6點開賣；新竹（含）以北及東部地區，則於明日上午11點販售。

佑全藥局

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「福吉美Gmate」唾液快篩$175/支，1支1盒

►苗栗（含）以南，注意：不含札幌藥妝、家樂福門市

 5月13日18:00販售，數量90劑，一人限購3劑，不接受預購，售完為止

►新竹（含）以北及東部，注意：不含札幌藥妝、花蓮中山店、新竹經國店、家樂福門市

5月14日  11:00販售，數量138劑，一人限購3劑，不接受預購，售完為止

全台門市網址請點

杏一藥局

「福吉美Gmate」唾液快篩$175/支，1支1盒

請依各縣市門市公告為主，開賣前一小時可排隊（前5分鐘發號碼牌）

業者回應，全台近300間門市在昨天同步販售，每間門市鋪貨約100劑，門市一到貨幾乎在半小時內就搶購一空；至於下一批貨何時到貨，目前還在跟廠商爭取中，時間點還在確認，由於各個通路都在搶貨中，確切能到貨量也不便透露。

每人限購2份，各門市100份

全台門市網址請點

丁丁藥局

「福吉美Gmate」唾液快篩$175/支，1支1盒

全台約89個門市在昨天開賣，依每家門市配貨不同，平均都有上百劑，到貨不到半小時就被搶購一空，未來也將依市場與各門市需求持續跟廠商拉貨。

每人限購2份

全台門市網址請點

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