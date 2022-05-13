全聯端午熱銷TOP 5出爐！環境友善「菱角生態粽」獨家必嚐鮮

▲迎接端午節到來，全聯推出30款好粽讓消費者選購。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接端午到來，全聯推出30款好粽預購，如今熱銷TOP 5名單出爐！另外也推薦獨家「官田菱雉菱生態粽」，除了美味嚐鮮，還能守護水雉鳥的健康。這次也首度推出有故事的粽子，2款「粨發粨粽」是原住民部落的傳統美食，以地方創生的概念，特別聘僱部落媽媽提供工作機會，藉以解決部落貧窮、女性就業及文化傳承的困境。

全聯福利中心自3/25～5/26開跑端午預購粽子活動，目前已創造業績破千萬，較去年同期平均成長50%，為提升買氣增強節慶感，特別集結線上線下推出優惠活動，即日起至5/26到實體門市，使用PX Pay綁聯邦卡購買端午預購品項單筆滿600元，即贈福利點100點，限量3,000份，不累贈，每APP會員限贈一次。

▲「饗城南台灣花生粽」再次奪下第一名寶座。（圖／業者提供）

而根據銷售數據指出，截至目前端午預購熱銷前5名分別為：「饗城南台灣花生粽」、「呷七碗北部風味粽」、「呷七碗豪華海陸粽」、「呷七碗國宴極品干貝粽」、「饗城五穀蛋黃肉粽」，平均都有熱銷破萬顆好佳績。其中「饗城南台灣花生粽」再次奪下第一名寶座；而名列第二名跟第三名的「呷七碗北部風味粽」、「呷七碗豪華海陸粽」，則遵循傳統北部粽作法，米粒Q彈，口味道地，餡料豐富，令人回味無窮的好味道，為行家第一首選。

除了熱銷TOP 5外，全聯今年也推出必吃新品，像是湘菜名店「彭園」的2款粽子燕窩禮盒，將湖南湘西地區的特菜色入粽，搭配養顏養生的珊瑚燕窩，堪稱端午食粽極品享受。還有主打環境友善的2款菱角粽，使用台南官田通過綠色保育標章、無毒施作的「官田菱雉菱」入粽，品嚐起來不只美味更能守護水雉鳥的健康。

▲全聯推出菱角生態粽。（圖／業者提供）



另外，全聯首次推出有故事的粽子，2款「粨發粨粽」是原住民部落的傳統美食，以地方創生的概念，特別聘僱部落媽媽提供工作機會，藉以解決部落貧窮、女性就業及文化傳承的困境。而過往豐年祭才會製作的美食，是將小米阿粨以月桃葉包裹假酸漿葉、小米及豬肉、南瓜絲，展現對土地的感謝，如今部落媽媽們將「粨發粨粽」發揚光大，已從傳統手工業升級至系統化經營，更銷往5個國家與30個城市，今年在全聯預購商品中也能買到。

▲「粨發粨粽」小米粨粽，是全聯首次推出有故事的粽子。（圖／業者提供）

除了預購商品，門市也有應景的現貨商品，網羅去年的經典熱賣粽子之外，也積極拓展新客層推出素食粽。5/27~6/2於門市可購買3款限量的現貨粽子，3入一組，售價99~139元，包括北部粽代表「呷七碗香菇蛋黃粽」，南部粽則有「南台灣花生粽」，還有2019年曾獲得蘋果日報評比冠軍的「藜麥蔬食粽」，特別從預購改為現貨販售，方便更多消費者購買。此外，推薦吃粽子配湯品最對味，推出饗城四神湯100元有找。

▲city’super網羅近40款屢獲獎星級飯店、人氣熱銷在地名店粽。（圖／業者提供）



而頂級超市city’super也搶攻端午送禮商機，網羅近40款屢獲獎星級飯店、人氣熱銷在地名店粽，像是新竹店首引進江浙菜名店「蔣府宴 精選端午粽禮盒」、台北遠東香格里拉米其林餐廳「香宮經典烤鴨粽」、上海醉月樓餐廳的「酒香雞肉粽」以及老饕熱銷名店「寶來發」、「黑橋牌」等各式風味粽等，不出門也能盡享各地美味。