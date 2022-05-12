　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

辜仲諒無罪遭撤銷！紅火案再度發回將進行更三審

▲中職會長蔡其昌與棒協理事長辜仲諒 。（圖／棒協提供）

▲辜仲諒紅火案無罪遭到撤銷 。（圖／棒協提供）

記者吳銘峯／台北報導

棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒所涉犯的紅火案，纏訟15年後，去前高等法院更二審將他判處無罪。不過檢方不服，上訴最高法院後，最高法院12日將更二審無罪判決撤銷，再度發回高等法院進行更三審。

本案發生於2004年二次金改期間，中信金入股兆豐金。時任中信金副董事長的辜仲諒，指示公司前財務長張明田、前法務長鄧彥敦、前財務副總林祥曦等人，由子公司中信銀香港分行發行5億美元的次順位債券，其中3.9億美元買入股權型結構債，並利用建立結構債避險部位之名義，2005年底到2006年初，陸續買進兆豐金股票約44萬張，佔已發行股份總數3.97％，中信金順利入主兆豐金。

而檢方指控，辜仲諒在未經常務董事會批示下，逕行將這批結構債由海外紙上公司Red Fire（紅火公司）買走。張明田等人再由紅火公司贖回公司債，操縱兆豐金控股價，從中獲利新台幣10億元。當時特偵組對辜仲諒等人依違反《證券交易法》間接操縱股價等罪及《銀行法》背信罪，提起公訴。

辜仲諒一審遭判刑9年、二審加重改判9年8月。2018年9月間的更一審，因《刑事妥速審判法》關係，辜仲諒獲得輕判3年6月。全案到了去年的更二審，認為辜仲諒在客觀上雖然有檢察官起訴的私下出售結構債給紅火公司、影響兆豐金股價的事實，但調查後，認為他本人並無背信、炒股的意圖，所以撤銷有罪判決，首度改判辜仲諒無罪。同案被告張明田、林祥曦也一併獲判無罪。

檢方不服，上訴最高法院，最高法院受理後，竟由3年前中籤的法官林海祥，再度中籤。全案經過半年的審理後，最高法院認為案件事實仍有必要釐清，在12日將全案再度撤銷，發回高院更三審。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
知名彌月蛋糕「吃到師傅體毛」！她嘴裡拉出黑Q毛嘔：不只1根
快篩需求爆量　「郭董唾液快篩機」已重送EUA申請
高雄確診孕婦發燒疑敗血症！緊急剖腹　嬰兒生命徵象不穩
九頭身美女議員沒悔意續押！　母備豬腳麵線嚎啕大哭
柯文哲：中央若堅持PCR才給抗病毒藥物　「一定會死很多人」
快訊／吸金30億！　董座豪車炫富遭3路搜索
梅雨鋒面已到家門口！1圖看雨勢變化　明暴跌10°C
用餐人數下滑！「2家Buffet」5／31前暫停營業
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

辜仲諒無罪遭撤銷！紅火案再度發回將進行更三審

挺馨生．做公益讓馨生人更安「薪」

李家豪／買車還能換現金？小心融資陷阱

國民法官法庭請給被害人尊重、獨立、確定席位

犯保關注立院併案審查《犯保法》修正草案

李永然帶你了解長照　回郵索取《長照安養醫療法律手冊》

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

阿翰終於同框陶晶瑩！　「最難九宮格」考倒本尊：我也分不出來...

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

辜仲諒無罪遭撤銷！紅火案再度發回將進行更三審

挺馨生．做公益讓馨生人更安「薪」

李家豪／買車還能換現金？小心融資陷阱

國民法官法庭請給被害人尊重、獨立、確定席位

犯保關注立院併案審查《犯保法》修正草案

李永然帶你了解長照　回郵索取《長照安養醫療法律手冊》

「陪同隔離不賠」家長怒組自救會！　金管會：保單條款有說

快訊／本土學生確診總數首破6萬！單日+7538「國小2503」

美軍可在世界彼端「吃漢堡王」　俄軍在邊境10英里只能吃口糧

蔡英文提名李鴻鈞任監察院副院長　立院明拚付委審查

梅雨季報到　南投林管處提醒各重要林道易有坍方落石

反骨正妹新成員「上Joeman影片臭臉痛哭」！酷炫嚴肅開罵場面曝光

PSG出線之路危急　背水一戰對決土耳其IW...火龍Hanabi超猛大四個

快篩需求爆量！富佳曝「郭董唾液快篩機」　重送EUA申請一般家用

楊麗音演「假濟公」先請示　祂開條件：戒色一個月

中小企業疫情時代的後盾！完整解析中租企業融資評價與客製化融資服務

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

法律熱門新聞

辜仲諒無罪遭最高法院撤銷發回更三審

李家豪／買車換現金的融資陷阱

國民法官法庭的被害人席位

立院併案審查《犯保法》修正草案

挺馨生．做公益讓馨生人更安「薪」

葉文凌／疫情下的運動傷害

蔡東利／把人踢出Line群組犯法嗎

給說法／電動自行車納入列管

回郵索書《長照安養醫療法律手冊》

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

黃伊平／墮胎需要配偶同意嗎

更多熱門

相關新聞

張魁兒子張覺引詐領名牌包　判刑6月定讞

張魁兒子張覺引詐領名牌包　判刑6月定讞

藝人張魁長子張覺引，2018年間捲入朋友的債務糾紛，他被認定與人勾結，出賣自己的涂姓朋友，並趁著朋友被擄走時，詐領走他的名牌包及包內鉅額財物。一審將他判刑8月，案經上訴，高等法院審理後，12日二審改將他判刑6月，得易科罰金18萬元定讞。

挺馨生．做公益讓馨生人更安「薪」

挺馨生．做公益讓馨生人更安「薪」

李家豪／買車換現金的融資陷阱

李家豪／買車換現金的融資陷阱

國民法官法庭的被害人席位

國民法官法庭的被害人席位

遶境時莽男開槍1死1傷　判10年定讞

遶境時莽男開槍1死1傷　判10年定讞

關鍵字：

法律人權辜仲諒無罪紅火案結構債更審成棒棒協最高法院

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

辱女藝人「偷吃別人老公」　蘿莉塔輕判2月

快訊／今暴增17死　本土狂飆6萬5385例、境外增61例

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

即／女兒幫翻身驚見臥床母已死亡　2人均快篩陽

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

蔡英文稱「台灣防疫成績好」　侯友宜罕見開嗆：絕不是這麼一回事

桃園休旅車猛撞釀7傷！家屬求行車記錄器

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面