融藝術美感於科學探究　台南光華高中手擲滑翔機起飛！

▲台南市光華高中以手擲滑翔機競賽，讓參賽同學將平日從自然與藝術領域課程所學的能力，運用在手擲飛機組裝與外表設計上，讓同學領受科學與美學融而為一的學習體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

108課綱實施後，各級學校為了達成適性揚才的目標，開設各類探究與實作課程，台南市光華高中在自然科探究與實作課程中，以手擲滑翔機競賽，讓參賽同學將平日從自然與藝術領域課程所學的能力，運用在手擲飛機組裝與外表設計上，讓同學領受科學與美學融而為一的學習體驗。

該校自然領域學科召集人陳碧霜老師表示，活動的緣起為一部由真人真事及小說《火箭男孩》所改編的電影―「十月的天空」，故事內容敘述一名青少年在看到火箭升空後，激起了他的好奇心，於是與同學努力研究並且製造火箭，在隨著一次次的失敗後，他們得到更多的支援，當最後成功發射了火箭，而「火箭男孩」的名號就此傳開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳碧霜老師說，這個故事激起了校內自然科教師的反思，如何在校園內激起學生對科學的愛好呢？於是規劃了手擲滑翔機競賽活動，希望透過實作與練習，激發同學對科學的興趣並培養學生自主學習能力。

高中部二年級童柏林同學表示：「剛完成作品後，在飛行練習時，因過度施力導致飛機的主翼斷裂，修復時很擔心使用熱熔膠會增加機身重量，因而影響飛行距離。實作後發現飛機重量增加，空中滑行的狀況更穩定，同時也透過調整主翼與尾翼的擾流板，可阻礙氣流的流動來改變飛行方向及滑翔的距離。」綜合高中設計學程二年級的柯昱卉、劉紫筠同學則將原住民的圖騰呈現在滑翔機上，以象徵快樂、豐收、勇敢的原住民精神，期望藉由飛機的翱翔傳遞世界各地。二項作品分別獲得擲遠組與設計組的最佳成績。

活動的另一特色是主持、紀錄到現場控制，完全由學生自己主導。陳碧霜老師說，我們希望藉由這類活動，提供學生們發揮能力的舞台，並期待藉由科學探究與藝術美感融合的訓練，帶領著學生們朝夢想飛翔。