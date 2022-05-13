12產險公司全同意「數位健康證明」理賠　申請流程一次看

▲數位理賠證明。（圖／記者陳依旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

數位健康證明終於可以申請防疫保單理賠！目前12家保險業者在12日傍晚已經全數同意受理，不過都保留事後查核權利。

目前市場上有富邦、國泰、泰安、旺旺友聯、明台、新光、華南、南山、中國信託、兆豐、和泰及新安東京海上產險，共12家業者發售防疫保單，自從指揮中心宣布居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象「快篩陽即確診」新制後，數位健康證明是否可以申請理賠就受到關注。

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根據自由時報報導，12日傍晚兆豐產險、兆豐產險、中國信託產險等業者都宣布接受數位健康證明，12家有銷售防疫險的產險業者目前都已經同意以數位健康證明替代診斷書，不過都保留事後查核權利。

至於怎麼申請？東森新媒體ETtoday整理以下流程：

第一， 確認身分登入系統

▲數位證明代替診斷書申請流程。（圖／翻攝自官網）

國人可用身分證號+健保卡號+戶口名簿戶號（或護照號碼），或者Taiwan FidO台灣行動身分識別、自然人憑證3種方式擇一登入。

▲數位證明代替診斷書申請流程。（圖／翻攝自官網）

外國人可用統一證號+健保卡號、統一證號+入出境證號、 統一證號+護照號碼等3種方式擇一登入。

第二，選擇「檢驗結果數位證明」或「疫苗接種數位證明」。

第三，填入出生年月日資料

▲數位證明代替診斷書申請流程。（圖／翻攝自官網）

第四，取得證明

在申請成功畫面點選「下載／列印數位證明」，先保存在行動裝置或電腦硬碟中。

▲數位證明代替診斷書申請流程。（圖／翻攝自官網）

第五，視個人需要看是要選擇超商列印，或者自行列印。

▲數位證明代替診斷書申請流程。（圖／翻攝自官網）

選擇超商列印者，在網頁取得超商列印碼後就可以到超商列印紙本；如果是存取圖片，填寫email地址，系統就會將數位證明的PDF檔案寄到民眾信箱。

第六，和理賠申請資料一起郵寄到保險公司，或是網路送件

業者指出，因為還是要有理賠申請書，所以，目前有收到保戶將數位證明印出來，和理賠申請需要的文件一起郵寄，如果電子郵件或是透過通訊軟體給業務員也是可以。