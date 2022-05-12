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「台灣女生很好賣」她揭海外高薪工作真相：10個出去只有1個回來

台灣女生很好賣！她揭「海外高薪」工作殘酷真相：10個出去只有1個回來

▲當事人展示返台後仍未癒合的傷勢。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

圖文／CTWANT

一名女子控訴自己和多名女性被介紹到柬埔寨工作後，迎接她們的不是海外高薪工作，而是「被騙出國賣掉」，然後遭遇被壓榨、虐待、被轉賣欠更多債，甚至器官買賣的悲慘命運。女子更透露「10個出去可能只有1個回來」，並怒批黑心公司：「台灣已經很小了，你是在賣什麼？你覺得自己都不會被抓嗎？」

女子在臉書社團「爆料公社」發文表示，要不是她幸運獲得台灣房地產老闆的幫助，成功逃回台灣，現在仍在柬埔寨過著比地獄還痛苦的生活，但「那裡面還一堆騙人的台灣人，和被騙被控制的台灣人，還有即將過去的台灣人」。女子透露，欺騙她的「公司」曾在電話中保證薪資保底2萬美元、工作內容也不是博弈，但一到柬埔寨卻「馬上被賣掉」。

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台灣女生很好賣！她揭「海外高薪」工作殘酷真相：10個出去只有1個回來

▲女子透露被毒打和電擊幾乎是「廠區」的日常。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

女子表示，許多人被賣1萬、1萬8、2萬3美元的都有，但「錢不是給妳，是給把妳拐去賣掉的人」，且「他們喜歡台灣人，因為台灣人好賣，尤其是年輕的女生」，並說柬埔寨不是沒有「拆線」，但大部分都是騙人去賣，「不然就是單拆給你全拆（器官拆單項、全部拔光）」，並指控某個社團的賣人犯就是透過這種方式，「騙了快70個台灣人出去被賣，自己收30到40萬新台幣，賣給國外的仲介公司」。

台灣女生很好賣！她揭「海外高薪」工作殘酷真相：10個出去只有1個回來

▲女子展示對話截圖。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

女子指出，真實的薪資是「底薪2,000美元算6萬新台幣，要你工作1年，然後告訴你你被用30萬賣了」，這時除非有親友能匯錢贖人，否則就要過上「再被轉賣、欠更多債」，然後被廠區人員電擊、銬手銬、拳頭問候，以及辛苦賺來的錢全部被拿去「贖身」的生活，且有人就這樣被活活打死、客死異鄉，而被賣到那裡的不只有台灣人，還有大陸人。

女子也感嘆柬埔寨的台商協會「是很可悲的存在」，表示協會一直試圖幫助當地的台灣人，和阻止台灣人進來，「但我們畢竟能力有限」。最後她也以過來人身分呼籲：「不要再求偏門的高薪工作了，去找正常的海外招聘吧！如果我告訴你前面將經歷雷雨，你卻還是偏要往前，那我只希望你因為幻想中的花園而出門之餘，可以記著自己家裡的人，因為那可能是你最後一次見到他們了。」

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