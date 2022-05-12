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勞雇好安心　台南市勞工局提升移工照護技巧　

▲台南市勞工局持續推行「勞雇安心計畫」，今年委託社團法人台灣萬人社福協會提供服務，預計服務70個家庭，歡迎家中聘有家庭看護工的家庭，踴躍報名參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局持續推行「勞雇安心計畫」，今年委託社團法人台灣萬人社福協會提供服務，預計服務70個家庭，歡迎家中聘有家庭看護工的家庭，踴躍報名參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

目前全台移工659382人，台南轄內移工人數56904人，社福類移工14476人，為讓移工可安心在台南工作，並提升被看護人照護品質，落實黃偉哲市長「希望家園」願景，勞工局持續推行「勞雇安心計畫」，今年委託社團法人台灣萬人社福協會提供服務，預計服務70個家庭，歡迎家中聘有家庭看護工家庭踴躍報名參加。

本計畫由專業護理人員、翻譯人員到宅服務，提升移工照護技巧並提供多面向溝通，協助消弭雇主、移工、被看護人三方因文化、溝通、及對疾病不瞭解所衍伸的誤會，透過專業技巧指導，可預防家庭看護工職業傷害，保障雇主及移工之權益，讓勞、雇都安心。

社團法人台灣萬人社福協會秘書長鍾智慧表示，「勞雇安心計畫」計畫非常適合新入境、或新承接來的外籍家庭看護工，以及被照顧者狀況突然改變的家庭，針對每個家庭遇到的不同難題，專業團隊主動與家庭討論照顧計畫，連結長照可用資源，減輕照顧負擔，另外今年也網羅職能治療人才，提供有需要家庭更專業的服務。

▲台南市勞工局持續推行「勞雇安心計畫」，今年委託社團法人台灣萬人社福協會提供服務，預計服務70個家庭，歡迎家中聘有家庭看護工的家庭，踴躍報名參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鍾秘書長也分享去年民眾接受服務後的心得，六甲的雇主王小姐遇到家母身體的改變，被看護人從原本可以起床如廁到漸漸無法起身，因家裡聘用的移工之前沒照顧過全癱病人，自己平時忙於工作，也不太懂如何照顧臥床的母親，透過本計畫專業人員的到家中一對一的教導，才解決照顧上的難題，申請的雇主對服務的成效表示肯定。

勞工局王局長鑫基表示，目前疫情升溫，仍須嚴格落實防疫規定，另參與本計畫人員都已施打3劑疫苗，執行計畫時，工作人員會視情況抽篩及配合防疫措施，保護自己也讓服務對象安心，只要看護工許可工作地或實際居住於本市皆可報名，且全程免費，相關資訊可電洽本局委辦單位社團法人台灣萬人社福協會曾先生，電話06-2570119或本局張小姐，電話06-2951052，歡迎民眾踴躍報名參加。

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