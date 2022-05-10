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酒駕自撞害死女友！BMW男靈堂下跪　家屬怒：讓大家看看你長怎樣

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區2日晚間發生一起死亡車禍，黃姓男子駕駛BMW酒駕自撞害吳姓女友送命，黃男輕傷，送醫後卻從醫院落跑，事後才遭警方逮捕到案。日前吳女家屬赴事發現場招魂，前後擲了5次筊，才獲聖筊允杯；黃男今南下高雄至吳女靈堂前下跪，但吳女家屬仍無法原諒黃男，氣得將照片PO網：「讓大家看看你長怎樣！」

▲▼ 。（圖／截取自爆料公社二社）

▲酒駕害命的黃男，今至女友靈堂前下跪。（圖／截取自爆料公社二社）

吳女家屬PO文表示，「讓大家看看你看看你長怎樣啊！感情再怎麼樣大可一拍兩散。那些！沒必要真的喝酒也真的別開車別拿自己與他人生命開玩笑，雖然此事本就不是這麼簡單的酒駕自撞事件！」面對酒駕害命的黃男，無法壓抑憤怒的情緒，照片中的其他家屬，也露出悲傷難掩的表情。

▲▼ 。（圖／截取自爆料公社二社）

▲家屬生氣地將黃男下跪照片PO網。（圖／截取自爆料公社二社）

從事水電包商的黃男（46歲）2日深夜10時許，駕駛BMW白色休旅載著吳姓女友（40歲）外出，經過經貿七路行駛中科路內側車道，左轉中科路往黎明路方向時，在中科路與經貿八路口與燈桿發生碰撞，造成車頭凹陷毀損、安全氣囊爆開。車禍後2人雙雙受傷送醫，黃男主訴胸部疼痛，而吳女則是顏面、軀幹挫傷、右側血胸，經送往中國附醫急救後宣告傷重不治。

離譜的是，同樣受傷的黃男才剛到醫院就逕自離開，疑似為了躲避酒測而丟包女友，警方凌晨3時將其逮捕到案，發現其酒測值超標，詢問黃為何落跑，他則供稱「因為太緊張」。目前全案報請檢方相驗，朝過失致死、公共危險罪嫌方向偵辦。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼黃男酒駕自撞，車損嚴重。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

吳女雙親接獲噩耗，3日前往事故現場招魂，指出女兒先前曾有一段婚姻，與前夫生下3個男孩，在前夫離世後，約10年前在高雄認識黃男，2人進而交往、同居，但夫妻倆見了黃男後都不太喜歡，認為他酗酒、又愛吃醋，且長期還靠女方娘家金援，先前開店更賠了1、200萬，因此曾苦勸女兒別再跟黃男在一起，但女兒感情斷不開，2老也只好睜一隻眼、閉一隻眼，怎料如今竟連命都賠上。

吳父表示，知道女兒與黃男最近這一個月感情狀況不太好，時常吵架，但不清楚細節，黃男還曾找女「一起自殺」，因此昨夜車禍懷疑是黃男蓄意謀劃，故意自撞右前方、副駕駛座一側，目的就是要致女兒於死地。目前吳女家屬已經提告，詳細案情為何，還有待檢警進一步釐清。

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