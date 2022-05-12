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大陸 大陸焦點 特派現場

又見血色天光！　福州居民拍下異象...網驚：捕秋刀魚的船來了

記者魏有德／綜合報導

福州市民昨（11）日晚間發現街頭上空出現「血色天光」，不少人紛紛拿起手機拍下這罕見情景，也有部分民眾聯想到日前在浙江舟山出現的暗紅色天空。根據當地氣象部門說法，紅色天空可能是大氣中顆粒物對光線折射或反射所致，也讓當地民眾欣賞到難得一見的奇景。

▲福州馬尾一帶也出現「血色天空」奇景。（圖／翻攝燃新聞）

▲福州馬尾一帶也出現「血色天空」奇景。（圖／翻攝燃新聞）

《快科技》報導，福州市氣象局工作人員回應稱，該現象為漁船燈光所致，當地近幾日有雨水天氣，空氣濕度較大，從而產生了折射和散射現象。

▲福州馬尾一帶也出現「血色天空」奇景。（圖／翻攝燃新聞）

▲福州馬尾一帶天空呈現一片暗紅色。（圖／翻攝燃新聞）

從民眾拍攝的影片可以發現，出現紅光的地點應為福州馬尾一帶，從道路兩側高樓中的夾縫中看去，暗紅色的天空格外引人注目。此外，畫面也拍到也有許多民眾在路上拿起手機捕捉難得的奇景，部分人猜測和舟山的地理位置相近，有可能是相同原因導致。

浙江舟山普陀區海域7日晚間出現「紅色天空」景象，引起網友熱議。經當地專家、媒體了解後研判，發生原因與沿海停著一艘捕撈秋刀魚的遠洋漁船有關，船上的紅色燈光穿過充滿懸浮水氣的大霧，經過散射才形成這種現象。

福州也出現血色天空後，有網友提到，「捕秋刀魚的船開到福州了！」；「這次不會又是漁船吧」。也有網友表示，「為什麼我沒看到」；「沒看到漫天紅光」；「瑞利散射」。

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