侯友宜再喊話「快篩陽=確診」不要限對象　「別再拖了！快點做」

記者杜冠霖／新北報導

12日起防疫新制上路，居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類人若快篩陽性，經醫師認定即確診。對此，新北市長侯友宜表示，這樣是不夠的，快篩陽視同確診、不要限對象，應該一次做到位、放寬認定、化繁為簡，侯更多次用台語喊話，「別再拖了，趕快做！」

中央流行疫情指揮中心宣布修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，新增「居家隔離及自主防疫或居家檢疫期間使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認」為確定病例條件，並自5月12日起實施，總計有32萬人符合條件。

侯友宜表示，新北市半個月前就說「快篩陽視同確診」，趕快啟動、趕快準備，但中央只啟動今天開始的三類，但這樣是不夠的，雖然新北市開設全國最多的篩檢站，每天的確診數幾乎等於篩檢量能，從快篩陽到PCR到法傳系統再到啟動系統，需要一段時間，步驟也非常繁瑣，這麼大的量，要確保中重症的健康，就要確保醫療量能，「所以要快速調整，快篩陽等於確診要立即做！」

侯友宜指出，速度永遠不等人，也不會因為等待有所轉變，再次呼籲中央，快篩陽視同確診、不要限對象，視同做過PCR陽，應該一次做到位、放寬認定、化繁為簡，侯也呼籲兩次「別再拖了，趕快做！」，並表示，再拖下去，醫療量能會受到排擠。

對於醫療量能吃緊，侯友宜表示，快篩陽視同確診要馬上推動，「不要再拖，趕快做，來不及了，浪都進來了、海嘯都起來了，來不及了！中央！誠懇跟你拜託，趕快做，化繁為簡，快篩陽視同確診，趕快做！」

對於快篩陽視同確診的範圍，陳時中日前重申，這裡對象並非全部的人快篩陽經醫師確定就確診，而是三種對象：「居家隔離」及「自主防疫」或「居家檢疫」因為染疫可能性相對高，才予以適用，不是所有人都適用。

陳時中也說明通訊診療配合事項，包含篩檢陽性之後，檢測卡匣（片）寫上姓名與日期。並與健保卡一起拍照，視訊診療時照片上傳，同時要再出示該檢測卡匣。

▼新北市府呼籲快篩陽性等同確診。（圖／新北市政府提供）

