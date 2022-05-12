快訊／本土+65385「3縣市病例破萬」　新北增23788例最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增6萬5385例本土病例，3縣市通報病例數破萬，其中新北狂增23788例最多，台北10751次之，桃園也有10039例。除了破萬三縣市外，六都病例也持續增長，台中今通報3830例、高雄3261例、台南2332例。全台22縣市中，基隆、新竹縣、彰化、屏東、宜蘭、花蓮也有破千例通報。

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增65,446例COVID-19確定病例，分別為65,385例本土個案及61例境外移入(40例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增17例死亡。

指揮中心表示，今日新增之65,385例本土病例，為31,102例男性、34,146例女性、137例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(23,788例)、臺北市(10,751例)、桃園市(10,039例)、臺中市(3,830例)、高雄市(3,261例)、臺南市(2,332例)、基隆市(1,876例)、新竹縣(1,348例)、花蓮縣(1,259例)、宜蘭縣(1,186例)、屏東縣(1,061例)、彰化縣(1,000例)、新竹市(851例)、苗栗縣(760例)、雲林縣(613例)、臺東縣(392例)、嘉義縣(362例)、南投縣(354例)、嘉義市(172例)、金門縣(78例)、澎湖縣(67例)、連江縣(5例)，相關疫情調查持續進行中。

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▲指揮中心公布5/12確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增17例本土病例死亡個案，為9例男性、8例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、15例具慢性病史、6例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月29日至5月9日，死亡日期介於5月5日至5月10日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。