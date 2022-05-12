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大陸 大陸焦點 特派現場

北京「網美聖地」一片沉寂！上百家店全關門　大爺嘆2年來最嚴重

記者蔡儀潔／北京報導

北京累計病例達892例，「首都保衛戰」開打至今，官方是嚴格再嚴格，包括禁堂食、停地鐵公車等，令重災區社會面「靜」下來。最繁華的三里屯太古里更是進入「半停擺」狀態，一位老大爺感嘆，這是2年來最嚴重的一次。

▼左為去年5月12日的三里屯太古里，右為如今的現狀。（圖／翻攝自小紅書、記者蔡儀潔攝）

▲▼ 三里屯。（圖／小紅書、記者蔡儀潔攝）

▲▼北京疫情,三里屯,三里屯太古里。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲太古里粗估約有百家店舖受疫情影響而暫停營業。（圖／記者蔡儀潔攝）

三里屯太古里10日發佈通知，所有園區底商、商業綜合體，除餐飲(禁止堂食)商超等民生保障業態全部暫停營業。記者實際到三里屯太古里走一趟，發現昔日的網美聖地、人潮湧動的商圈現在一片空蕩蕩。

▲▼北京疫情,三里屯,三里屯太古里。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼關門的店家門口貼有防疫告示，佔地3層樓高的Uniqlo全球旗艦店關燈暫停營業。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼北京疫情,三里屯,三里屯太古里。（圖／記者蔡儀潔攝）

現場可見，所有的服飾、精品、化妝品店等全部關閉，門口貼上防疫告示、大門用鎖鎖住，諸如佔地三層的Uniqlo全球旗艦店、大陸首間Apple Store、Nike、H&M等國際大牌也都緊鎖大門。

▲▼ 三里屯太古里。（圖／翻攝自donews、記者蔡儀潔攝）

▲左圖為大陸首間Apple Store開幕後人潮湧動的盛況，右圖為如今暫停營業的現狀。（圖／翻攝自donews、記者蔡儀潔攝）

據安居客網站，其中一個主打太古里「雙展示、路口、客流穩定」的店舖，20.74平方公尺（約6.3坪）的空間月租金達5.3萬元（人民幣，下同，約新台幣23.5萬元）。在如今的防疫政策下，對店家來說光是租金便是不小的負擔。

▲▼北京疫情,三里屯,三里屯太古里。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼知名咖啡廳、手搖飲料店外仍有顧客來購買，不過只能在門外線上點餐和取餐。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼北京疫情,三里屯,三里屯太古里。（圖／記者蔡儀潔攝）

餐飲行業仍是可以營業，但僅能提供外帶服務，民眾不可進入店內，只可以在店門口「掃碼點餐」，再由店員拿出餐點。記者發現，部分網紅咖啡聽、手搖飲料店外仍有民眾在等待取餐，不過走到大型餐廳林立的3樓，可見生意一片慘澹，外賣小哥也不多。

▲▼ 三里屯太古里。（圖／翻攝自小紅書）

▲曾經一「包」難求的網紅麵包店。（圖／翻攝自小紅書）

要說在蕭條的當下生意最好的店家，無疑是位於街道邊的「黃油與麵包」，這家號稱一「包」難求的網紅店，最火爆時需要排4個小時，代買黃牛與顧客蜂擁，如今排隊動線雖空無一人，但門口仍陸續有顧客來掃碼點餐，不過平均不到5分鐘便可買到。

▼排隊動線空無一人。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼北京疫情,三里屯,三里屯太古里。（圖／記者蔡儀潔攝）

說起三里屯的一大特色，當屬「街拍」風潮，形形色色的攝影師會捧著「大砲」相機來這裡，喀嚓不停地拍攝走過的靚麗美女，後來也衍生出販賣照片、侵犯隱私的亂象。如今，位於中心廣場的座椅上，仍有一群老年人捧著相機來「守人」，不過因「人跡罕至」，他們聚在一起聊天消磨時間。

▲▼北京疫情,三里屯,三里屯太古里。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲捧著「大砲」相機來拍攝的老大爺望著人流稀少的中心廣場。（圖／記者蔡儀潔攝）

一位坐在座椅邊上的老大爺表示，自己不是街拍愛好者，因為疫情常去的公園關了，所以來這裡消磨時間，「沒地方可去呀現在，是不是...。」

身為朝陽區的老居民，他表示沒見過人這麼少的時候，感嘆實體經濟所受影響最大。記者問他會不會害怕疫情，他笑著說「有啥好怕的」，沒那麼恐怖，都是網上宣傳的，管控那麼嚴格還不是因為上海「搞成那個樣子」。

▲▼北京疫情,三里屯,三里屯太古里。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲三里屯太古里現況。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於北京最繁華的核心商圈陷入幾乎停擺的狀態，有民眾拍下畫面PO到社群平台。不少人感嘆「活久見」、「蕭條的末日感滿滿」、「寂靜得讓人感到難過」。也有人表示，「希望北京的疫情快點過去，北京加油！」、「相信首都防疫！」。

據悉，三里屯太古里由香港太古地產發展和擁有100%權益，擁有逾200家店鋪，可以說是北京必逛、夜生活最豐富的地方。太古地產半年報顯示，三里屯太古里2021年上半年零售銷售額上升85%，出租率達100%。

▲▼北京疫情，朝陽疫情，大陸疫情，朝陽區核酸檢測。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲朝陽區一處核酸檢測站。（圖／記者蔡儀潔攝）

常住人口將近350萬朝陽區是北京此輪疫情的重災區，4月22日至5月11日下午3時，累計確診335例。朝陽區人民政府副區長楊蓓蓓日前表示，要嚴格再嚴格，讓社會面「靜下來」，最大限度減少人員流動和聚集。

不過嚴格防疫重挫經濟。中國人民銀行調查統計司前司長盛松成9日撰文警告，大陸這波疫情恐對製造業造成「不可逆的」損傷，預計第二季經濟成長率將在2.1％左右，上半年則預計在3.5％左右。

為輓救經濟以及企業經營困境，大陸國家稅務總局黨委委員副局長王道樹日前表示，「我們將加快已定助企紓困政策等政策實施進度，既統籌加快留抵退稅政策落實進度，又切實加大風險防控力度。」

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