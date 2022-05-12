2縣市累計破10萬「確診地圖」曝光　陳時中：未來不再公布病例數

▲全台今年已累計逾54萬例。（圖／翻攝自疾管署）

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增6萬5385例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的2萬3788例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均超過2.1萬例。稍早記者會上，指揮官陳時中坦言，未來可能不會再公布確診數，不過現在大家仍關心疫情規模，所以目前還是會繼續公布。

今日新增4萬263例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為新北市2萬3788例、台北市1萬751例、桃園市1萬039例、台中市3830例、高雄市3261例、台南市2332例、基隆市1876例、新竹縣1348例、花蓮縣1259例、宜蘭縣1186例、屏東縣1061例、彰化縣1000例、新竹市851例、苗栗縣760例、雲林縣613例、台東縣392例、嘉義縣362例、南投縣354例、嘉義市172例、金門縣78例、澎湖縣67例、連江縣5例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，雙北均破十萬例，台北累計10萬548例、新北累計19萬8835例。

深咖啡色縣市（1萬9915～19萬8835例）有6：

基隆市2萬1526例

台北市10萬548例

新北市19萬8835例

桃園市8萬5045例

台中市2萬9694例

高雄市2萬4242例



次深褐色（6971～1萬9914例）有5：



新竹縣9459例

台南市1萬5076例

屏東縣7533例

宜蘭縣1萬679例

花蓮縣1萬289例

橘色縣市（2595～6970人）有5：



新竹市5673例

苗栗縣4254例

彰化縣6407例

雲林縣4631例

台東縣2788例

淡橙色縣市（142～2594人）有5：

南投縣2529例

嘉義市1539例

嘉義縣2297例

金門縣302例

澎湖縣496例

淡黃色縣市（0～141人）有1：

連江縣141例

今年1月1日至今已累計54萬3983例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計19萬8835例。

稍早記者會上，有記者詢問「前副總統陳建仁說，如果疫情流感化，再次公布確診數也沒有意義了，指揮中心怎麼看？」陳時中對此回應，「我們也是這樣的看法，到一定的量能的時候，那些確診（數）對社會代表不了什麼意義，那就不會去公布它」，不過以現在來說，大家仍想了解疫情規模，所以目前仍會繼續公布。

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