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輕軌撞擊瞬間曝！高雄女騎士「無視號誌直直衝」　路口慘遭撞飛

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄輕軌昨(11日)深夜11時許傳出車禍事故，一輛機車疑似闖越紅燈，遭到自C14哈瑪星站駛往C15壽山公園站的輕軌當場撞上。如今現場畫面曝光，當時路口號誌已亮紅燈，但鍾姓女騎士(20歲)仍執意闖越，慘遭輕軌撞擊、連人帶車滑行數公尺，幸輕軌駕駛急煞，騎士僅受到輕傷，送醫後沒有大礙。

▲▼高雄輕軌撞女騎士，撞擊瞬間曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄輕軌車禍，撞擊瞬間曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高捷表示，該輛輕軌昨深夜11時23分自C14哈瑪星站上行往C15壽山公園站，於鼓山一路、五福四路路口與鍾女發生碰撞。

監視器畫面拍下，當時眾多騎士轉進路口，但現場號誌為紅燈，最前方一名騎士鍾女毫不減速仍繼續直行，因此遭到輕軌當場撞飛；後方的另名騎士見狀後還立即上前查看、關心傷勢。

當時輕軌駕駛見狀後已立即煞車，幸鍾女僅有手腳擦挫傷、意識清楚，送醫後沒有大礙。而這起車禍也造成輕軌車頭毀損，擦撞後無法正常運行，只好請另部輕軌到場將其拉回車庫檢修。該輛輕軌當時正要收班回車庫，因此車上沒有乘客，駕駛也沒有受傷。詳細事故原因、肇責歸屬，警方正進一步調閱路口監視器釐清。

▼鍾女遭撞後連人帶車滑行數公尺才停下。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄輕軌撞女騎士。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄輕軌撞女騎士。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄輕軌撞女騎士。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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