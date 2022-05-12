「同事一個一個確診」發燒還在上班　護理師工作量↑崩潰吐心聲

▲醫護人員站在第一線守護台灣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情狂燒，醫療量能也隨之變得緊繃，新冠肺炎對醫護界的影響也漸漸走入大眾視野，一名護理師崩潰表示，同事一個一個確診請假在家休息，但是醫院每天依舊有許多病人，病房全面普篩也都是騙人的，不少護理師都是下班才收到PCR陽性通知，但是早上仍在醫院上班，病毒早已傳染給周圍的人。

原PO在Dcard發文，這段期間同事一個一個確診，待在家休養，但病房一樣照收病人，人力不足大家忙到沒時間吃飯、喝水，說要病房全面普篩，但實際上根本沒有，「搞不好照顧你的護理師發燒上班，下班後報告才出來，陽性」。

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她透露，「主管未經同意亂調班表，單位有人確診，只在乎大家是不是真的忙到都沒時間一起吃飯」，對於這樣的工作生活，她感到很崩潰，心力交瘁的她提出辭呈，卻被要求留下做到6月底，但她根本不想再繼續做下去。





▲民眾排隊等著做PCR篩檢。（示意圖／記者湯興漢攝）

貼文一出，網友們心疼給予安慰，「希望各行各業的朋朋們該休息就休息，該吃飯就吃飯，大家出來工作是為了能吃飽飯，蠻希望你能不顧病人跑去吃飯，錯的是政策不是妳」、「辛苦了，謝謝你們一直堅守在最前線」、「這社會還是有對醫護充滿感激的人存在的」、「醫護人員不只在疫情，任何時候都是最偉大的」。

不少醫護也留言表示，「我在診所上班，都已經確診快篩驗出兩條線了的人還來看診，老闆照收病患心好累」、「助理們都在那邊人心惶惶，醫師們只想趕快全面確診全面解禁」、「辛苦你了，雖然現在疫情時期我已經登出護理界了，但我懂你的心情，身邊朋友還在臨床的都說希望自己可以確診，以前沒有疫情時期護理人力就很缺了，更何況是現在，只能怪自己當初讀錯科系」。