佑全也販售「韓製唾液快篩」　販售公告曝光

▲韓國製造的Gmate唾液快篩試劑開賣。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

除了杏一藥局，佑全保健藥妝各分店粉專也宣布，也將開賣韓國製的福吉美（Gmate），一支售價為175元，主打15分鐘即可得知結果，讓不敢戳鼻子檢測的民眾卡位直呼「何時能買？」

查看佑全保健藥妝各縣市臉書粉專，每家店公告不一，有的表示今日早上9點開賣，但有些門市已於昨日晚上售完「明天會到貨，可先行至門市預購，以門市結帳為主 」，一支售價175元為一盒，每人限購五盒。佑全門市資訊請點

[廣告]請繼續往下閱讀...

《ETtoday新聞雲》記者稍早實際撥打三家門市詢問，但似乎民眾詢問唾液快篩太踴躍，分別打了多通電話都打不進去，不然就是沒人接電話，有需要的民眾也先試打詢問，避免遇到撲空狀況。

另外，臉書粉專「杏一健康生活館」發布販售消息，今（12）日起全台各門市同步開賣，每份1入，售價175元，每間門市限量100份，每人限購2份。實際開賣時間依各門市公告為主，「開賣前1小時可排隊，開放前5分鐘發放號碼牌」，商品售出後不能退換。杏一門市資訊請點此

食品藥物管理署4月29日也更新專案輸入家用新型冠狀病毒檢驗試劑核准名單，新增韓國製的「福吉美」唾液快篩試劑，此也是國內首件通過專案輸入核准的家用唾液快篩。

根據檢附資料顯示，該唾液快篩的陽性一致率達95.83%，陰性一致率99.6%，食藥署標準為陽性一致率超過80%與陰性一致率達98%以上，有達到標準。