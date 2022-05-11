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連千毅盜圖！直播公布小幫手「牙牙小姐」比基尼　抓包是最強奶媽

記者葉國吏／綜合報導　

直播主連千毅7日直播中突然失控大罵員工和長瀨昆妮，9日直播中就不見長瀨昆妮一同入鏡。不過連千毅當天卻改推銷自家小編「牙牙小姐」，先是分享牙牙小姐的IG照片，隨後還分享她的比基尼照片，沒想到公布之後卻抓包，比基尼照片是盜用其他網紅。

▲▼連千毅號稱這是牙牙小姐的頭貼照片。（圖／翻攝臉書）

▲連千毅號稱這是牙牙小姐的頭貼照片。（圖／翻攝臉書，下同）

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連千毅9日直播中（1:17:39）先是公布小幫手牙牙小姐的大頭貼照片，表示已經很多人在喜歡她了喔。連千毅隨後又說只要底下刷一排「哈哈」就公布她的比基尼照片，結果最後連千毅真的公布，只是讓看到直播的人都傻眼。

▲▼連千毅盜圖。（圖／翻攝臉書）

▲連千毅公布號稱是「牙牙小姐」的比基尼照片，卻被發現是另位網紅謝薇安的照片。

▲▼網紅謝薇安。（圖／翻攝謝薇安臉書）

▲網紅謝薇安。（圖／翻攝謝薇安臉書）

連千毅在公布比基尼照片的時候（1:39:27)，他用手遮住臉說「因為牙牙小姐素顏所以遮住」但有眼尖的網友發現，這張照片其實是網紅謝薇安。中間還有網友質疑說「照片是薇安的」，連千毅還回說「牙牙怎麼像薇安？」就馬上轉移話題。

▲▼連千毅盜圖。（圖／翻攝臉書）

▲▼連千毅盜圖事件引起網友討論。（圖／翻攝臉書）

▲▼連千毅盜圖。（圖／翻攝臉書）

網友也截圖貼到爆廢公社討論「昨晚的牙牙泳衣照，原來是她阿」、「我都不知道謝薇安是你們蘭庭的牙牙小姐，你這個有點不專業喔。」

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