白沙屯媽祖遶境5／20出發　8天7夜「急行軍」考驗信眾耐力

▲白沙屯媽祖遶境活動，廟方17日舉行進香期程擇日儀式，決定在國曆5月20日凌晨2時15分起駕出發，27日下午回宮。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

一年一度的苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動又來了！每年超過數萬名信眾跟隨的「粉紅超跑」，已成為國內重要的宗教活動之一，廟方在17日舉行進香期程擇日儀式，最終決定在國曆5月20日凌晨2時15分起駕出發，擇定22日抵達北港，並於27日下午回宮；8天7夜急行軍，也成為信眾的一大考驗。

白沙屯拱天宮17日下午1時，由管委會陪同值年爐主曾桂菊，擲筊向媽祖請示壬寅年進香期程，最終定案為國曆5月16日晚間11時放頭旗、20日凌晨1時15分登轎、20日凌晨2時15分出發、預估22日到達北港、23日深夜12時15分進火、27日下午3時5分回宮、最後在6月7日凌晨1時20分開爐。

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白沙屯拱天宮慣例於農曆12月15日（國曆1/17）下午進行次年度進香擇日，於13日（國曆1/15）在廟前設置香案3天，備鮮花素果敬拜玉皇大帝與眾神，稟報上蒼將於15日進行進香擇日，恭請天地諸神與會觀禮。繞境日期共8天7夜，正式報名日期，將待拱天宮管委會商議後再另行公告，也請信眾持續關注訊息。

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