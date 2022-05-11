台中炒房女拒繳千萬奢侈稅！暗中脫產還到處炫富　遭管收3個月

▲炒房女一年大賺600多萬，欠千萬奢侈稅不繳還吃喝玩樂炫富遭管收（圖／台中分署提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名40多歲楊姓女子在101年到103年間以人頭方式購買豐原、神岡的不動產，1年內轉賣大賺652萬，卻規避繳交奢侈稅979萬餘元。誇張的是，楊女假意承諾繳稅，卻偷偷提領現金402萬元，還賣掉名下房子、將保單要保人改為母親要隱匿個人財產，期間卻到處旅遊吃喝玩樂，還參加商業活動、社團餐敘打卡炫富，經行政執行署台中分署二度聲請管收，日前台中地院裁定管收3個月。

▲楊女在臉書打卡吃喝美食、玩樂照片。（圖／台中分署提供）



行政執行署台中分署表示，楊女於101年5月至103年4月間利用名下無房產之第三人名義取得豐原、神岡等區域之不動產並在一年內銷售，共得款達2247萬餘元，賺取其中價差652萬餘元，經財政部中區國稅局查獲應補徵奢持稅310萬餘元並課處罰鍰669餘萬元，合計979萬餘元。

▲楊女欠千萬奢侈稅不繳，還吃喝玩樂炫富、參加社團餐敘打卡遭管收（圖／台中分署提供）



楊女雖於財政部中區國稅局調查時坦承不諱並簽立承諾書承諾繳納，於移送執行後卻向台中分署表示無力繳納，台中分署承辦執行官調取資料後卻發現，楊女在承諾繳納而國稅局尚未核發繳款單期間，在金融機構轉帳或以現金提領達402萬餘元。更把自己名下的房屋賣掉，清償抵押貸款，剩下的225萬餘元也去向不明，楊女還把自己買的的商業人壽保險要保人名義變更為其母親，隱匿處分個人財產，致使案件移送台中分署執行時，楊女名下竟已無財產可供執行，

離譜的是，楊女在案件移送執行後，仍毫不避諱自己活絡於商業聯誼社團之情形，常在個人臉書炫耀參加社團餐敘及旅遊活動狀況，參加所需費用來源不明。

臺中分署在110年11月23日聲請管收，當時承審法官認應再給楊女證明財產流向之機會而否准管收之聲請，台中分署補強事證後，依法提抗告成功發回台中地方法院更為裁定，今年5月4日再開庭時終獲承審法官裁定准予管收。