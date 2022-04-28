貴婦炒房拒繳奢侈稅...藏千萬元　掰全家都生病「送看守所管收」

記者黃哲民／台北報導

北市一名孟姓陸配2013年間出售3筆不動產，積欠「奢侈稅」連同罰鍰共1515萬餘元，多年來遲不繳清，經移送行政執行署台北分署強制執行，發現孟婦涉嫌藏匿近1200萬元存款，又拒絕陳報財產與提出合理清償計畫，台北分署依法聲請台北地院裁定管收獲准，孟婦昨（27日）已被移送台北女子看守所管收。

▲行政執行署台北分署聲請管收炒房拒繳奢侈稅的孟姓陸配（左二），台北地院裁准，立刻移送台北女子看守所管收。（圖／行政執行署台北分署提供）

孟婦本案所欠「奢侈稅」，正式名稱為《特種貨物及勞務稅條例》規定，持有不動產未滿2年就出售所應繳納的「特銷稅」，她是在2013年間，陸續賣掉北市內湖區、大安區共3筆不動產，持有時間都不到一年。

財政部台北國稅局查獲孟婦未繳「奢侈稅」，2014年間發函通知她補繳並罰鍰，孟婦置之不理，所欠金額累積到1515萬餘元，還曾名列台北國稅局2021年度欠稅大戶排行榜，「名次」約在140名左右。

▲行政執行署台北分署聲請管收炒房拒繳奢侈稅的孟姓陸配（左二），台北地院裁准，立刻移送台北女子看守所管收。（圖／行政執行署台北分署提供）

經移送台北分署強制執行，查出孟婦明知有欠稅但不繳清，反而多年來共提領將近1200萬元存款，又拒不陳報財產與提出合理清償計畫，構成「隱匿、處分應供強制執行財產」、「顯有履行義務之可能，故不履行」等法定管收事由。

台北分署去年（2021年）12月向北院聲請管收孟婦，當時法官認為無從證明孟婦隱匿財產，駁回台北分署的聲請，但保住自由的孟婦沒把握機會趕緊處理欠稅，台北分署提起抗告後，高院採納台北分署的主張，發回北院重新調查。

孟婦仍狡辯這幾年提領高額存款的原因，有的是受騙投資房地產，有的是支付母親、老公與弟弟的醫藥費，有的是資助在大陸的養子讀書、接濟陸籍朋友等等，不過孟婦說詞前後矛盾，更違背優先清償欠稅的法律規定。

北院昨開庭調查後，當庭裁定管收，孟婦立刻被解送台北女子看守所管收，一次管收最多3個月，可延長一次3個月。台北分署署呼籲民眾積欠稅費應積極處理，若有隱匿、處分財產行為，不僅可能遭拘提、管收而喪失人身自由，且仍不能免除給付義務，等於賠了夫人又折兵。