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社會 社會焦點 保障人權

「練深蹲只為坐對的人」女教練偷吃店長　鹹濕對話全曝光

▲▼健身,深蹲,壺鈴,運動。（圖／CFP）

▲女子練深蹲。示意圖非本文當事人。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導　

北市一位已婚女健身教練偷吃健身房店長，而且女教練還會傳調情對話給對方，其中包含「練了深蹲半輩子，只為了坐到對的人」、「不敢頂撞哥哥，只想被哥哥頂撞」等語，這一切都被女教練的先生發現，怒向2人求償60萬元，士林地院審酌後，判決女教練跟小王店長必須連帶賠償40萬元。

根據判決書指出，已婚健身女教練跟先生2013年結婚後育有1女，2019年女教練到某已上市科技公司內部健身房擔任教練，結果卻跟店長發生婚外情，多次在公司、各自住處、車上等地發生性關係，女教練先生發現後受不了提起離婚，並向2人提告求償60萬。

人夫透露，他在Google雲端、IG訊息發現妻子跟小王店長兩人的調情對話，內容如下：

練了深蹲半輩子，只為了坐到對的人。
不敢頂撞哥哥，只想被哥哥頂撞。
別和別人墜入愛河，她們的水都沒我多。
要不要來我家，我有秋琴給你烤。
剛剛吃牛肉麵，現在想吃你。又不是沒吃過，我現在小紅來襲，也想吃嗎？
明天都射給你，好震撼～好希望是射在我裡面喔～我想來一罐紅牛，如妳所願。

對此小王店長辯稱，人夫提出的證據並不表示是他本人，而且2人對話只是開玩笑的性質。但法官最後認為，2人確實是有侵害到人夫的配偶全，審酌雙方的能力，最後判決應賠40萬元，全案可上訴。

 

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