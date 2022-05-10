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俄烏戰爭百姓逃難！缺醫療資源　彰基霸氣捐烏克蘭難民10萬美元

▲貝塞斯達兒童醫院長收到彰基捐贈的10萬美金及感謝函。（圖／彰基提供）

▲貝塞斯達兒童醫院長收到彰基捐贈的10萬美金及感謝函。（圖／彰基提供）

記者唐詠絮／彰化報導

俄烏戰爭開打至今，國際難民超過340萬人，彰基醫學中心透過台灣基督長老教會總會教會與社會委員會，捐贈10萬美金協助匈牙利夥伴教會所屬的貝塞斯達兒童醫院購買醫療衛材物資，為逃到匈牙利境內及在邊界的烏克蘭國家難民提供醫療服務。

彰基指出，烏俄戰爭自2022年2月24日爆發至今，已超過二個月，依據聯合國統計已超過2000位平民因戰爭喪命，國際難民超過340萬，國內難民約有660萬。各國也因此紛紛伸出援手，提供難民各種援助。

▲貝塞斯達兒童醫院長收到彰基捐贈的10萬美金及感謝函。（圖／彰基提供）

▲貝塞斯達兒童醫院醫護志工在匈牙利與烏克蘭邊界服務難民情況。（圖／彰基提供）

貝塞斯達兒童醫院是由德國歸正會於 150 多年前創立，是布達佩斯最古老的兒童醫院之一，也是中東歐地區唯一一家由教會支持的兒童醫院。該院為匈牙利各地18歲以下的患者提供醫療照護，也為社會弱勢和身障兒童及其家人提供支持與照護。烏俄戰爭爆發後，貝塞斯達兒童醫院的醫生不但為烏克蘭抵達匈牙利的難民提供服務，也擔任醫護志工前往邊境城市為邊境難民義診。

▲貝塞斯達兒童醫院長收到彰基捐贈的10萬美金及感謝函。（圖／彰基提供）

▲貝塞斯達兒童醫院醫護志工在匈牙利與烏克蘭邊界服務難民情況。（圖／彰基提供）

彰基院長陳穆寬指出，彰基得知匈牙利夥伴教會所屬之貝塞斯達兒童醫院急需醫療物資，原本要提供烏匈邊境難民醫療服務，但醫療物資準備費時、空運費用昂貴、加上申請許可與通關等手續繁瑣，時效不濟。因此，改捐贈10萬美金，贊助貝塞斯達兒童醫院於當地緊急購買醫療衛材，及時補充在邊界進行醫療服務，幫助更多烏克蘭難民。

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