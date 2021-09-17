速食店吃到人肉漢堡「口感特別Ｑ彈」　女吐出崩潰：是腐爛手指！

▲女竟然在漢堡中吃到手指。（圖／翻攝自Facebook／Estefany Benitez）

記者李振慧／綜合報導

玻利維亞女子貝尼特斯(Estefany Benitez)近來當地連鎖速食店吃漢堡時，突然覺得今天肉的口感特別Q彈，由於實在嚼不爛她吐出一看，崩潰發現自己剛剛嚼的竟然是一根人類手指，氣得向店家投訴。

貝尼特斯12日到聖塔克魯茲市(Santa Cruz de la Sierra)的連鎖速食店Hot Burger用餐時，意外發現自己吃到「人肉漢堡」，又氣又怒的她將事件分享到臉書上，圖片中可看到，咬了一口的漢堡旁，竟然有一根斷掉的腐爛人類手指，畫面看起來十分噁心。

貝尼特斯隨即向店家投訴，影片中可看到，店家發現後連忙道歉表示，「漢堡肉都是事先準備好的，我們以前從來沒發生過這樣的事」，由於店家態度十分有誠意，還承諾之後會暫時關閉餐廳處理，讓她一度不想追究，可是後來發現店家居然像沒事一樣繼續營業才公開事件。

事件在網路上爆紅後，速食店發言人表示，發現一名工人在準備漢堡肉時不小心被切斷手指，才會導致這起不幸事件。警方後來也證實速食店說法屬實，目前當局已決定暫時關閉漢堡店並對其處以罰款。