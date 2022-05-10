陳時中喊每天可做22萬件PCR　真實數字曝光打臉

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土確診數連日破萬，疫情嚴峻，醫療量能面臨挑戰。衛福部長陳時中日前指出，全國PCR篩檢1天可達22萬，但台北市議員徐巧芯曝光網友數據，直言實際應只有約5到8萬。

指揮中心5日宣布12日起居檢、居隔、自主防疫對象快篩陽性，只要經醫事人員遠距視訊確認，就認定為確診個案，但目前PCR的量能依然相當重要，眼見染疫數字未見趨緩，急診外仍見大批民眾等待PCR，也讓檢驗能量備受關注。

徐巧芯指出，2021年七月時，就有新聞報導「加上現階段台灣PCR量能已經到一天可以做十二萬，但實際上參考通報案例，可能只做了四萬多」；後來陳時中號稱PCR核酸檢測每日檢驗量能可達22萬件，但真的能夠做到這麼多嗎？為什麼基層了解的情況仍然是經常塞車？

徐巧芯說，過了大半年，網友每天都登記每日PCR「已判讀件數」與「未判讀件數」。以CDC法定通傳系統來看，PCR檢測量最高的一天也就是8萬（當天宣布的確診數字同樣是最高，來到4.5萬人），但大多數時候都在5到6萬之間遊走，甚至9日可能掉到4萬，這大概才是這幾天確診數字看起來下降的主因。

徐巧芯表示，「我不是認為到了現在，每天兩點報的數字會是準確的」，基本上大家都可以想像得到沒有通報、檢測的黑數有多少，但經過疫情已經兩年，台灣的PCR檢驗能量號稱22萬，但實際上只有5到8萬，又再次是一個沒有超前部署的例證。

▲網友檢驗PCR量能。（圖／翻攝徐巧芯瞭書）