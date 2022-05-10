南韓總統尹錫悅今就職！司法考試「9次才上榜」　 寵妻魔人訴求正義

▲尹錫悅、金建希10日離開首爾瑞草區宅邸前，與獻花的女童合影留念。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅將於今（10）日上午11時（台灣時間上午10時）正式就職，其擔任檢察官的生涯長達27年，過去卻從未有參政經驗、也無參選過國會議員或任何行政首長，然而宣布競選總統後不到8個月，便憑政治素人之姿榮登南韓政壇的最高寶座，今年3月9日大選以不到25萬的票差擊敗對手李在明，這全多虧民眾對於「正義」的期待。

尹錫悅過去以愛妻、寵妻、疼妻聞名。目前尹錫悅、金建希兩人有4隻狗、3隻貓陪伴。

根據《韓國日報》，尹錫悅1960年出生於首爾市西大門區延禧洞書香世家，是兩名教授的長子，不過早年求學時並非一帆風順，雖畢業於首爾大學法律系，但光是考取成為檢察官資格的司法考試便落榜8次，直到1991年第9次考試才成功上榜，當時尹錫悅已經31歲，曾是國民力量總統候選人初選勁敵的洪準杓評價表示，憑著耐心與毅力，尹錫悅才能成功當選總統。

▼尹錫悅的總統就職典禮10日在首爾汝矣島國會議事堂舉辦，預估4.1萬人出席。（圖／達志影像／newscom）

▲普信閣於10日0時敲鐘33下，象徵尹錫悅「龍山時代」來臨。（圖／達志影像）

儘管尹錫悅1994年才成功擔任檢察官，起步比其他同儕都還來得晚，但俗話說「大器晚成」，他一路擔任首爾中央地方檢察廳特偵1部長、大檢察廳中央偵查2科長等要職，其他還擔任水原地方檢察廳驪州支廳長，2013年被調派偵辦國家情報院介入總統選舉（偽造留言）事件，成為偵辦該案的隊長，在檢方高層反對下，堅決扣押前國情院長元世勳，將刀劍揮向朴槿惠政府心臟。

當年10月尹錫悅接受國政監察時曾表示，「我不向任何人忠心」，獲得國人讚賞，成為其至理名言。

2016年12月，尹錫悅加入朴槿惠、崔順實「閨密門」干政案的特別偵查組，其秉持信念、發揮高超的偵辦能力，成功將朴槿惠送進監獄，同時他也負責偵辦前總統李明博的弊案，在檢察官任內將之羈押起訴，而三星電子副會長李在鎔也難逃牢獄之災。

▲尹錫悅4月12日前往大邱拜訪前總統朴槿惠，邀請朴槿惠出席總統就職典禮。（圖／路透社）

尹錫悅「不畏強權」秉持公平正義理念，陸續將2位國家元首送進監獄，獲得總統文在寅與時任青瓦台發言人高旼廷的高度賞識，尹錫悅更於2019年7月從首爾中央地檢長升任為檢察總長。

不過，尹錫悅之後負責偵辦時任法務部長曹國與其家族所涉及的弊案，讓共同民主黨內部皆一致認為尹錫悅是叛徒，而文在寅政府推動「檢警改革」、分散檢方搜索指揮權的過程中，更招致尹錫悅強烈反對，尹、文關係漸行漸遠，最後尹錫悅甚至慘遭時任法務部長秋美愛勒令停職。

尹錫悅在檢察總長任期倒數階段內請辭，同時於2021年6月宣布參選總統、之後申請加入政黨國民力量，提出競選口號，「再次重建崩塌的自由民主主義與法治秩序，以及公平正義的價值」。

儘管尹錫悅打出「政權輪替」的訴求，成功獲取選民們支持，然而面對「朝小野大」的政局，不管是面對共同民主黨，亦或是面臨北韓（朝鮮）的軍事挑釁，未來恐怕還得面臨諸多挑戰。

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