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俄羅斯駐波蘭大使勝利日獻花　慘被潑不明液體「滿頭鮮紅」

▲▼俄羅斯駐波蘭大使安德瑞夫（Sergei Andreev）在華沙蘇聯軍事公墓慶祝勝利日時，被抗議者投擲紅漆。（圖／路透）

▲俄羅斯駐波蘭大使安德瑞夫（Sergei Andreev）在華沙蘇聯軍事公墓慶祝勝利日時，被抗議者投擲紅色液體。（圖／路透，下同）

中央社

俄羅斯駐波蘭大使今天在波國首都華沙準備獻花圈以紀念勝利日時，遭親烏克蘭活躍人士朝他潑灑紅色液體。

俄羅斯每年5月9日慶祝勝利日（Victory Day），以紀念蘇聯在第二次世界大戰中擊敗納粹德國。今年慶祝活動是在俄國入侵烏克蘭第三個月舉行。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）於Telegram上表示：「在華沙，俄羅斯駐波蘭大使安德瑞夫（Sergei Andreev）和隨行俄國外交官在向蘇聯士兵墓地獻花圈時，遭到攻擊。」

▲▼俄羅斯駐波蘭大使安德瑞夫（Sergei Andreev）在華沙蘇聯軍事公墓慶祝勝利日時，被抗議者投擲紅漆。（圖／路透）

她說：「新納粹主義的崇拜者再次露面。」她並重申俄羅斯所稱，正在與烏克蘭新納粹分子作戰。

法新社在現場的一名攝影記者表示，親烏克蘭活躍人士高喊「法西斯分子」並揮舞烏國黃藍色國旗，在大使走向陵墓時擋住其去路，阻止他獻花圈。

幾個人隨後將紅色液體潑向他的臉和衣服，還濺到他的一些隨行人員。安德瑞夫用手擦了擦臉後說：「我為我的國家和我的總統感到驕傲。」

安德瑞夫告訴俄羅斯新聞社（RIA Novosti），他在攻擊中未受到嚴重傷害，並補充說紅色液體是某種糖漿。

▲▼俄羅斯駐波蘭大使安德瑞夫（Sergei Andreev）在華沙蘇聯軍事公墓慶祝勝利日時，被抗議者投擲紅漆。（圖／路透）

俄羅斯大使館原計劃在該墓地舉行正式儀式，但因華沙市長和波蘭外交部的負面回應而取消。

不過安德瑞夫仍帶著他的花圈出現，整個上午也陸續有個別的俄羅斯人前去獻花，親烏克蘭抗議人士則舉著一塊寫著「罪犯」的大標語牌，並展示烏國飽受戰爭蹂躪的照片。

事件發生後，俄羅斯外交部表示已向波蘭官員抗議他們縱容新納粹分子。該部發布聲明稱：「俄羅斯要求波蘭安排獻花儀式不得拖延，並在面對各種挑釁時提供完全的安全保障。」

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