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普丁發表勝利日演說！　稱進攻烏克蘭是「唯一正確的決定」

記者詹雅婷、吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁發表「勝利日」全國演說表示，北約及烏克蘭在俄國邊境製造「我們無法接受的威脅」，而俄軍在烏克蘭展開非軍事化、去納粹化的特別行動時，先發制人地擊退一場有計畫的侵略。在此情況下，2月24日展開行動的決定是唯一正確的選擇。

俄羅斯今日（5/9）迎接勝利日，在莫斯科紅場（Red Square）舉行盛大閱兵典禮，慶祝蘇聯在二戰打敗納粹德國77周年。普丁首先讚揚了二戰勝利，將此形容為史無前例的英雄壯舉，而俄羅斯必須確保「世界戰爭的恐懼永遠不再重演」。

接下來，他很快把話題切到提到烏克蘭，稱俄羅斯武裝部隊及頓巴斯民兵「正為我們在頓巴斯的人民，以及祖國安全而戰。勝利之日距離我們每個人的心都很接近。俄羅斯沒有一個家庭不為偉大的衛國戰爭燃燒。我們為這一代的勝利者感到驕傲。」

▲俄羅斯總統普丁發表勝利日演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁發表勝利日演說。（圖／達志影像／美聯社）

普丁說，俄羅斯與那些二戰期間與蘇聯並肩作戰的英國、法國及美國盟軍，都被視為受人尊敬的戰友。《衛報》指出，此說法與他迄今反西方的言論略有出入。

全場默哀1分鐘、悼念二戰殉職軍官後，普丁表示，俄軍的損失「對我們所有人而言都是一場悲劇，對他們的家人而言更是不可替代的失去。」他祝福受傷官兵盡速康復，並且透露今日簽署一項行政命令，「為殞落戰友的孩子提供至關重要的支持」，最後高喊「榮光歸我們的軍隊，為了俄羅斯，為了勝利！」

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