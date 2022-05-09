快訊／莫斯科紅場「閱兵典禮」登場　普丁微笑現身握手觀禮

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯今日（5/9）迎接勝利日，在莫斯科紅場（Red Square）舉行盛大閱兵典禮，慶祝蘇聯在二戰打敗納粹德國77周年，本屆最特別的是，參與「烏克蘭特別行動」的軍人將獲得特別欽點。根據現場最新畫面，普丁現已抵達閱兵現場，他面帶微笑從容入場，在發表演說前，和高階軍官及嘉賓一一握手致意後入座，隨著奏樂響起，閱兵典禮拉開序幕。

▲普丁面帶微笑從容入場。

▲俄羅斯莫斯科紅場閱兵開始。（圖／達志影像／美聯社）

《衛星通訊社》報導，本屆閱兵典禮將有1.1萬名軍人、131件軍事設備以及77架軍機亮相。俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）負責檢閱部隊，陸軍總司令薩柳科夫（Oleg Salyukov）擔任總指揮。總統普丁將按慣例向人民發表演說，並向無名烈士墓獻上花圈，宣告典禮落幕。全國也會默哀一分鐘，悼念為國捐軀的蘇聯戰士。

接下來，軍事裝備車隊將會駛入紅場，包括T-34-85勝利坦克、庫爾干人-25裝甲車、9K720伊斯坎德爾飛彈、旋風-G火箭炮以及天王星-9戰鬥機器人等等。

空軍緊接著上場，米格-29、蘇-57、圖-95及圖-160戰略轟炸機，以及世界最大運輸直升機米-26直升機預計飛越飛越聖巴希爾教堂（St Basil's Cathedral），其中最受矚目的則是「末日飛機」伊爾-80（Il-80），它被打造成一座堅固的空中堡壘，因應可能爆發的核戰，讓普丁仍能在裡頭繼續統治國家，又被稱為「飛行的克里姆林宮」。

《俄新社》指出，俄羅斯全境28座城市將同時舉行勝利日閱兵，總計參與人數高達6.5萬人，預計合計約2400件軍事武器與裝備、460多架飛機參與。

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