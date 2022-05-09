好消息！台中25歲確診重症女拔管自行呼吸　意識清楚

▲衛生局長曾梓展指出，個案目前血壓、血氧濃度正常，意識清楚，肺炎部分正用抗生素治療中。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市衛生局長曾梓展8日在記者會上表示，新增3例中重症患者，其中1名是有氣喘病史的25歲女性，確診後原本症狀輕微，7日卻突然呼吸困難送進加護病房插管搶救，是台中最年輕的重症患者，但經過一天的搶救後傳出好消息，病患在8日晚間已拔管可自行呼吸、也恢復意識。

衛生局長曾梓展指出，個案目前血壓正常、血氧濃度也正常，意識清楚，肺炎部分正用抗生素治療中。

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據了解，這名25歲女子有氣喘病史，已接種3劑疫苗，5月7日時因氣喘發作、呼吸困難就醫，住進加護病房，疑似合併感染「黴漿菌肺炎」，院方緊急插管搶救。衛生局指出，個案8日晚間已改善、並拔管，可自行呼吸，但因有肺炎症狀，仍在加護病房使用抗生素持續治療中。

台中市衛生局長曾梓展昨天在防疫記者會上指出，累計台中今年以來到昨天止累計共有11名中重症確診者住院治療中，其中最年輕的患者是25歲有氣喘病史女子，曾打滿3劑疫苗，因氣喘發作、呼吸困難就醫，插管前採檢PCR確診。

曾梓展8日在記者會上指出，台中市統計目前住院確診患者的11人中，有7位住加護病房，2位插管，其中1例就是該名有氣喘病史的25歲女子，是目前住院患者中年紀最輕的一位。