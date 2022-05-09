CM11戰車撞斷電桿！584旅裝甲兵出包　再「騎上」安全島　

▲陸軍584旅裝甲兵迴轉不慎，將整台戰車騎上安全島，撞斷電線桿。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）



記者游宗樺、林冠吟／新竹報導

戰車「騎上」安全島！陸軍584旅一名黃姓下士9日清晨駕駛CM11戰車執行戰備部隊偵巡機動訓練途中，在行經台1號與統一企業路段（八德路三段）時，因迴轉不慎，撞上安全島上的電線桿，造成電線桿當場斷裂歪斜，而戰車也整台「騎」上安全島，所幸並無人員傷亡，至於詳細事故原因仍有待進一步釐清。

陸軍584旅黃姓下士，9日清晨5點20分時，駕駛CM11戰車執行戰備部隊偵巡機動訓練，預計將從湖口營區前往長安營區，不料卻在行經新竹縣湖口鄉八德路三段30號，因迴轉時不慎擦撞安全島上電線桿，導致電桿斷裂傾斜，整台戰車更是直接「騎上」安全島，橫跨在路中間。

軍方獲報後，已在第一時間通知相關單位，由旅長陳俊男少將與警方於現場處理，並在5點39分將戰車開回營中，後續也將和相關單位洽談賠償事宜，同步釐清事故原因，所幸人員與裝備皆無損傷情形。

陸軍第六軍團指揮部表示，所轄584旅一輛CM11戰車，9日清晨執行戰備訓練任務期間，行經新竹縣湖口鄉八德路段時，不慎撞及中央分隔島交通號誌燈桿，單位立即聯繫新竹縣政府管理單位修復，並通報警方鑑處。對於造成用路人交通不便，深感抱歉；單位將檢討事故發生原因，並持恆強化所屬行車安全教育及防衛駕駛觀念，以維行動安全。