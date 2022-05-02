「同規一進」恐嚇訊息錯字連篇　法官：諧音可辨真意...判拘百日

▲江姓男子傳送「我們會同規一進」等文字恐嚇張男，法官認為「雖有錯字但可辯真意」，判江男有罪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／新竹報導

一名江姓綁鐵工承攬張姓男子的房屋工程時，兩人因故發生爭執，江男接連在LINE上傳送「我今天不剎剎你這不知天髙地后」、「我們會同規一進」，又在工程現場出手推張男使其跌傷，張提告後，法官認為雖然江傳送的訊息錯字連連，但諧音可清楚辨別江男原意想表達「殺」、「同歸於盡」，已有恐嚇他人犯意，依恐嚇危害安全罪、傷害罪，判處拘役100日，可易科罰金。

判決書指出，江姓男子2019年7月間承攬張男在新竹市的房屋興建工程，期間因故發生糾紛，江男以LINE傳送了「我今天不剎剎你這不知天髙地后」、「我們會同規一進」、「我們會同規遣䵤」（同歸於盡），雙方在工程現場協調時，江又對張男恫稱「我打你又怎樣」、「我要把你踢下樓去」、「X，頭殼我把你砸下去」等語，甚至出手推張男使其後仰跌倒在地受傷，張男心生畏懼而報警提告。

江男到案坦承確實與張男有工程上的糾紛，但辯稱那些訊息都不是他寫的、是張男誣賴亂改，但江又無法提出合理證據證明截圖證據有遭他人變造；張男也提供現場監視影像與音檔，江男不斷激動表示「我今天不敢揍他的話我就不姓江」、「他今天把錢拿出來」等，又出手推倒張男，可見江男有因爭執而恐嚇的意圖與動機。

新竹地院參酌截圖證據，認為江男自陳國小肄業、從事綁鐵工作，雖然對話有許多錯別字，但仍可明確辨別江使用這些文字企圖恐嚇威脅的犯意，犯後又持續狡辯否認、態度不佳，依照恐嚇危害安全罪、傷害罪等，判江應執行拘役100日，可易科罰金，仍可上訴。