世界美容醫學會邀請王正坤醫師　演講醫美產業分析與關鍵成功因素

▲世界美容醫學會AMWC，與台灣皮膚科醫學會，合作舉辦美容醫學研討會，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師擔任講師與座長進行演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界美容醫學會AMWC與台灣皮膚科醫學會合作，6日到8日舉辦美容醫學研討會，數千名台灣醫師與外國醫師參加線上視訊會議，主辦單位原因台灣新冠肺炎COVID-19疫情擴大，臨時改成視訊會議，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師擔任講師與座長進行演講。

5月8日下午王正坤醫師以「醫學美容產業競爭分析與關鍵成功因素」開講，並且主持經營管理策略研討會，討論醫師如何運用社群媒體進行行銷管理，醫師如何回答病人的抱怨，如何執行客訴管理。

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這次醫學研討會全程使用英文演講，世界美容醫學會AMWC延攬世界各國優秀醫師擔任講師，研討題目包羅萬象，包含皮秒雷射、脈衝光、除毛雷射、除血管雷射、磨皮雷射、飛梭雷射、音波拉皮、埋線拉皮、HIFEM肌肉運動、注射肉毒桿菌素、注射玻尿酸、晶亮瓷、洢蓮絲、AestheFill艾麗斯聚雙旋乳酸、脂肪代謝等議題。

王正坤醫師本身是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，旗下有9間藝群醫美診所與1間Dr.藝群保養品公司。本次學術研討會邀請王正坤醫師主持醫美診所經營策略專題，供全世界醫師線上參與學習。由台灣王正坤醫師演講醫學美容產業競爭分析與關鍵成功因素，美國阿曼達霍爾頓醫師演講如何使用社群媒體，菲律賓Ian醫師演講如何回答病人的抱怨。

關於醫美產業分析，王正坤醫師表示，目前醫學美容產業非常飽和，台灣的醫美診所超過數千家，屬於自由市場，競爭激烈。而產業分析就是競爭分析，必須分析外部環境與診所內部資源，找到關鍵成功因素（KSF，key success factors）。醫美產業的四個關鍵成功因素如下:「以客戶為中心、產品創新、規模經濟、廣泛分布的連鎖店」。

王正坤醫師以藝群醫學美容集團經營9間藝群醫美診所為例，這些診所分布在台北、台中、台南、高雄，必須透過集團化的企業管理才能穩健營運。藝群醫美集團以四個關鍵成功因素來進行管理，以誠信服務來達到「以客戶為中心」，用同理心去體會客人的需要，解決客人的痛點，例如減少病人等待時間，視病如親。保障病人安全，嚴防醫美副作用，嚴防血管栓塞導致的眼睛失明。引進歐美產品與儀器，推動持續性的「產品創新」。過去25年累積治療患者超過數百萬人次，達到「規模經濟」來降低成本。在全國直轄市廣設診所達到「廣泛分布的連鎖店」，就近服務不同地區的民眾。這次國際級醫學研討會全程以英文演講與討論，充分與世界各國醫美醫師接軌，讓台灣醫師站在世界舞台發光發熱，持續展現台灣的優秀醫學技術。