　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世界美容醫學會邀請王正坤醫師　演講醫美產業分析與關鍵成功因素

▲世界美容醫學會AMWC，與台灣皮膚科醫學會，合作舉辦美容醫學研討會，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師擔任講師與座長進行演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲世界美容醫學會AMWC，與台灣皮膚科醫學會，合作舉辦美容醫學研討會，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師擔任講師與座長進行演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界美容醫學會AMWC與台灣皮膚科醫學會合作，6日到8日舉辦美容醫學研討會，數千名台灣醫師與外國醫師參加線上視訊會議，主辦單位原因台灣新冠肺炎COVID-19疫情擴大，臨時改成視訊會議，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師擔任講師與座長進行演講。

5月8日下午王正坤醫師以「醫學美容產業競爭分析與關鍵成功因素」開講，並且主持經營管理策略研討會，討論醫師如何運用社群媒體進行行銷管理，醫師如何回答病人的抱怨，如何執行客訴管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲世界美容醫學會AMWC，與台灣皮膚科醫學會，合作舉辦美容醫學研討會，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師擔任講師與座長進行演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次醫學研討會全程使用英文演講，世界美容醫學會AMWC延攬世界各國優秀醫師擔任講師，研討題目包羅萬象，包含皮秒雷射、脈衝光、除毛雷射、除血管雷射、磨皮雷射、飛梭雷射、音波拉皮、埋線拉皮、HIFEM肌肉運動、注射肉毒桿菌素、注射玻尿酸、晶亮瓷、洢蓮絲、AestheFill艾麗斯聚雙旋乳酸、脂肪代謝等議題。

▲世界美容醫學會AMWC，與台灣皮膚科醫學會，合作舉辦美容醫學研討會，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師擔任講師與座長進行演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師本身是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，旗下有9間藝群醫美診所與1間Dr.藝群保養品公司。本次學術研討會邀請王正坤醫師主持醫美診所經營策略專題，供全世界醫師線上參與學習。由台灣王正坤醫師演講醫學美容產業競爭分析與關鍵成功因素，美國阿曼達霍爾頓醫師演講如何使用社群媒體，菲律賓Ian醫師演講如何回答病人的抱怨。

關於醫美產業分析，王正坤醫師表示，目前醫學美容產業非常飽和，台灣的醫美診所超過數千家，屬於自由市場，競爭激烈。而產業分析就是競爭分析，必須分析外部環境與診所內部資源，找到關鍵成功因素（KSF，key success factors）。醫美產業的四個關鍵成功因素如下:「以客戶為中心、產品創新、規模經濟、廣泛分布的連鎖店」。

▲世界美容醫學會AMWC，與台灣皮膚科醫學會，合作舉辦美容醫學研討會，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師擔任講師與座長進行演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師以藝群醫學美容集團經營9間藝群醫美診所為例，這些診所分布在台北、台中、台南、高雄，必須透過集團化的企業管理才能穩健營運。藝群醫美集團以四個關鍵成功因素來進行管理，以誠信服務來達到「以客戶為中心」，用同理心去體會客人的需要，解決客人的痛點，例如減少病人等待時間，視病如親。保障病人安全，嚴防醫美副作用，嚴防血管栓塞導致的眼睛失明。引進歐美產品與儀器，推動持續性的「產品創新」。過去25年累積治療患者超過數百萬人次，達到「規模經濟」來降低成本。在全國直轄市廣設診所達到「廣泛分布的連鎖店」，就近服務不同地區的民眾。這次國際級醫學研討會全程以英文演講與討論，充分與世界各國醫美醫師接軌，讓台灣醫師站在世界舞台發光發熱，持續展現台灣的優秀醫學技術。

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
台大24歲研究生墜八仙山亡　雙親悲痛：為何不派直升機？
保險業崩潰！「恐被防疫保單逼死」　籲政府協調
快訊／盧秀燕宣布：PCR得來速明上路　7間診所曝光
快訊／普丁勝利日演說　稱進攻烏克蘭「唯一正確決定」
快訊／在和碩旁邊！晶碩光學爆群聚　212人確診
確診數連2天下降「高峰已過？」　陳時中揭可能性
6.1地震「台北這4區」特別晃！　氣象局：場址效應
國軍CM11戰車「騎上分隔島」撞斷電桿！　照片糗曝
快訊／連2起激烈地震！　氣象局：5天內有規模4~5餘震
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸　網洗版淚謝

澎湖+39！新增6學生確診「從大學到國小」　9校20班停課　

台南緊急採購快篩試劑　1月到4月24.5萬劑陸續到貨

台東+276！綠島新增17確診　2養護機構再添16例

快訊／高雄關懷包得來速後天上路　陳其邁：確診後2hrs開放代領

南投+197！8社區篩檢站啟動　籲居隔民眾多使用視訊診療

柯P快篩買太少？陳時中稱「北市最有錢」：當初疫情不高買少沒關係

12星座「維繫關係」4個祕訣　讓你們感情不降溫

提升專業技能　台南市動物之家志工與飼主訓練講座開跑！

外送叫炒青菜！1份60元「這個量」她震驚　全場呆：一口就沒了

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸　網洗版淚謝

澎湖+39！新增6學生確診「從大學到國小」　9校20班停課　

台南緊急採購快篩試劑　1月到4月24.5萬劑陸續到貨

台東+276！綠島新增17確診　2養護機構再添16例

快訊／高雄關懷包得來速後天上路　陳其邁：確診後2hrs開放代領

南投+197！8社區篩檢站啟動　籲居隔民眾多使用視訊診療

柯P快篩買太少？陳時中稱「北市最有錢」：當初疫情不高買少沒關係

12星座「維繫關係」4個祕訣　讓你們感情不降溫

提升專業技能　台南市動物之家志工與飼主訓練講座開跑！

外送叫炒青菜！1份60元「這個量」她震驚　全場呆：一口就沒了

金寶控沈軾榮爆料洩密　總經理三問：有什麼資格談公司治理？

台大24歲研究生八仙山墜谷亡　雙親悲痛認屍：為何不派直升機

糗！任容萱叫錯楊貴媚名字　抱頭崩潰「我金魚腦」

湯姆斯盃／周天成三局擊敗世界排名64　中華領先1比0德國

散步超開心！黑柴妹嗨爆「後腳站立狂跳」　萌樣笑翻網：是小兔子

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸　網洗版淚謝

澎湖+39！新增6學生確診「從大學到國小」　9校20班停課　

兩岸航空貨運本月10日起擬漲價30-35%　估初期實漲約兩成五

保險業崩潰「恐被防疫保單理賠逼死」　籲政府協調！

烤肉飆歌嗨整天！墾丁夢幻島包棟民宿　摩洛哥泳池享漂浮下午茶

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

生活熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

快訊／今增12死！本土+40263例

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

陳時中估5／20進入疫情高峰「連燒22天」

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

本週「強降雨時間點」出爐！雨下大又久恐釀淹水

業者拒賠「數位證明確診」　陳時中回應

本土今40263例！新北14179最多

女確診無法講話！護理師猛抓衝急診

社交距離APP「整排紅字」　網揭2巨雷搖頭了

更多熱門

相關新聞

海洋意象勇者無懼 成功警分局特製款口罩凝聚團隊精神

海洋意象勇者無懼 成功警分局特製款口罩凝聚團隊精神

王正坤醫師成大企業班授課

王正坤醫師成大企業班授課

減肥需要破戒彈性　才能瘦下來　

減肥需要破戒彈性　才能瘦下來　

隱藏鋒芒　出社會這樣混才成功

隱藏鋒芒　出社會這樣混才成功

台東+35增57足跡　學校再加1師7生染疫

台東+35增57足跡　學校再加1師7生染疫

關鍵字：

美容醫學會王正坤演講醫美產業成功

讀者迴響

熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

快訊／納豆出院首現身！「大家好，我回來了」

目睹納豆失禁！依依爆哭「緊抓病床求醫生救他」

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

快訊／今增12死！本土+40263例

老公家暴我！小甜甜抱2月嬰兒離家

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

確診一次領走20萬！防疫保單讓業者「賠到脫褲」　案例曝光

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面