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媽媽沒錢買奶粉「白飯混湯」餵嬰吃　老闆1舉動暖爆

記者黃翊婷／綜合報導

新北市汐止區一名老闆在臉書PO文聲稱，日前中午準備休息時，突然來了一名媽媽帶著未滿1歲的嬰兒來領愛心餐，並把白飯混著湯咬碎餵小孩吃，他好心提醒這樣餵孩子很容易噎到，進一步追問才知道，原來媽媽沒有錢買奶粉，於是他馬上買了2罐奶粉送給媽媽，「（我）只能跟她說，有需要時隨時過來，大人可以餓著，但小孩經不起餓了。」

▲▼奶瓶,嬰兒,餵奶,親子,喝奶,幼兒。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO得知女客人沒錢買奶粉給寶寶，馬上贈送2罐奶粉給她。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆系故事館」PO文表示，7日中午準備休息時，一名媽媽帶著未滿1歲的嬰兒來到店裡，詢問可不可以給她一份愛心餐，當下馬上著手準備一份給她，可能是已經餓了一段時間，她吃很快，就在這個時候，原本安安靜靜的孩子卻突然哭了起來。

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原PO說，媽媽聽到孩子的哭聲，趕忙把白飯混著湯咬碎，再餵給小孩吃，他看到之後立刻勸阻，畢竟孩子還太小，這樣餵食很容易噎到，進一步詢問才知道，原來媽媽之所以會這樣做，是因為沒錢買奶粉，「我請她等一下，並買了2罐奶粉給她，但問她發生什麼事都不說，只能跟她說，有需要時隨時過來，大人可以餓著，但小孩經不起餓了。看得出來她心中滿多心事的，只希望她需要時記得過來。」

文章公開之後，吸引5600多名網友為原PO的善舉按讚，並留言表示感動，「好心的老闆謝謝您」、「善心人會有好報的」、「社會就是需要多點這樣的溫暖！再怎麼說孩子都很無辜」、「一直有在追蹤您的動態，真的是令人尊敬又有愛心的善良老闆，祝您生意興隆！感恩有您」、「勵馨基金會有在幫助婦女，下次她如果再過來，再麻煩跟她說一聲」。

還有一名媽媽留言感嘆，看到原PO的文章想起自己的過去，以前也曾窮到買不起孩子的奶粉，只能把米熬成糊狀，再餵給當時才3個月大的孩子吃，幸好後來母子倆都走過來了，孩子也順利長大成人，「真的救急不救窮，要懂得未雨綢繆。」

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